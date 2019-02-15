Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – Динамо

Київське Динамо вирвало нічию у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи на полі Олімпіакоса. Тепер команда Хацкевича має перевагу виїзного гола перед матчем-відповіддю.

Динамо двічі відігралось у матчі з Олімпіакосом. Грецькі ЗМІ вважають підсумковий результат негативним для їхньої команди, адже пірейці змушені забивати більше за киян у грі, що відбудеться 21-го лютого о 22:00. Основна проблема Олі – захисна ланка. Не обділили місцеві видання своєю увагою і жорстоке зіткнення поліції та грецьких ультрас з українськими фанатами.

Олімпіакос – Динамо: ідеальний результат при посередній грі, інертний Соль та повторення історії

Gazzetta: Соль випав, фанат Динамо провокує розою Панатінаїкоса

"Червона ганчірка із зеленими кольорами. Фанат Динамо провокував місцевих вболівальників шарфиком принципового суперника Олімпіакоса. Нічого дивного, що кольори Панатінаїкоса спровокували агресію шанувальників господарів. Після гри фанати Олімпіакоса чекали на виході з сектора українських візаві. Це спровокувало затримку та втручання поліції". Видання також пише та показує кадри насильства поліції щодо вболівальників Динамо. Зазначено, що троє фанатів отримали травми, їм надали медичну допомогу та відпустили додому.

"Самовдоволення після забитого м'яча і реакція динамівців прийшли на зміну шаленому старту. Хоча Соля тримали роззброєним на вістрі, а Вербіча та Шапаренка гарно прикривали, помилки в передачах і проблеми Сіссе та Меріаха посприяли тому, що Динамо відвоювало м'яч (52% на 48%) і все частіше виходило на ударні позиції з-за меж штрафного. Буяльський змусив стадіон замовкнути, а Шепелєв, Вербіч і Циганков усе частіше загрожували воротам. Приголомшливий гол Діаша дав ілюзію спокою, але помилки збільшились. Проблеми Олімпіакоса були очевидними, особливо після 60-ї хвилини. Динамо збільшило тиск, і Вербіч виправдав зусилля команди. Фанати Олімпіакоса аплодували своїм гравцям, але команда їде в Київ з поганим результатом у своєму багажі.

Соль став слабкою ланкою. Він грав на вістрі, але про його пристуність на полі ніщо не свідчило, особливо в першому таймі". А ось у господарів "Сіссе і Вуковіч наприпускались стількох помилок, що Буяльський і Вербіч забивали з комфортом. Ця пара центрбеків не викликає жодної довіри". Що ж до судді, то англійському рефері не довелось ухвалювати важких рішень, вважає видання, хоча й згадує про епізод, в якому динамівці просили пенальті. Водночас у своєму блозі Костас Ніколакопулос вважає, що суддівство було чудовим для господарів.

Автор сподівається, що з командою Хацкевича трапиться подібний до минулого сезону конфуз, коли кияни вивезли з Риму таку ж нічию 2:2, але потім програли Лаціо вдома 0:2. "Учорашній Олімпіакос показав нам, що це Динамо також можна пройти, хоча в теорії вони фаворити і грають вдома. Однак для камбеку всім гравцям потрібно кардинально змінити ментальність, бути більш зібраними в захисті, битись один за одного, менше помилятись і зберігати кращу ясність розуму. Олімпіакос двічі міг подвоювати перевагу, але замість цього пропускав голи".

Contra: Олімпіакос загнаний на канати, 8 голів за 3 матчі

"Три від Ламії, 3 від ПАОКом, 2 від Динамо. Наразі справжній крах трапився лише на Тумбі, де програли чемпіонство. У двох інших турнірах попереду матч-реванш. Два втрачені чемпіонства вперше з 1996-го року. Велика криза Мартінша. Він змінив 5 гравців порівняно з матчем проти ПАОКа, але це не дало результату". Видання переконує, що проблема не у тренері, адже дитячі помилки в захисті не на його совісті. Після поразки від лідера Олімпіакос поставив себе на межу. Команду Мартінша знову чекають 2 фінали: з АЕКом за 2-е місце і Лігу чемпіонів і з Динамо в Києві. У греків величезні проблеми з психологією останнім часом, і це може допомогти українському клубові.

Sport24: Олімпіакос вистачило тільки на 27 хвилин того футболу, яким він викинув Мілан

Видання нагадує, що за 2 місяці після тріумфального завершення групового етапу Ліги Європи пірейці виграли 8 ігор і лише двічі зіграли внічию у Кубку. "Однак це були матчі, які не надто сильно втомлюють гравців. Вони створили враження, що Олімпіакос кращий, ніж є насправді, і це завдало шкоди, зокрема, і фізичного плану. Коли ви граєте з Левадіакосом і Ларисою, ваше завдання надто просте. Олі поєднував перемоги з моментами відмінної гри. Та, схоже, він не був готовий зіграти 2 такі матчі за 4 дні. Причина того, що не змогли обіграти Динамо, полягає в нездатності провести усю гру на такому рівні, як було з Міланом. Вони змогли показати лише 27 хвилин футболу, яким вибили Мілан. У цей час команда показала, що здатна досягати високих результатів.

Та потім виявилось, що гра з ПАОКом залишила по собі наслідки не психологічного, а фізичного характеру. Коли Олімпіакос був у формі, його високий пресинг приводив до купи помилок Динамо. А надалі Фортуніс і Поденсе здулись і немовби кричали про необхідність заміни раніше, ніж це зробив тренер. Діаша вистачило на годину гарної гри. Коли у тебе 3 гравці без сил, ви не можете тиснути. Цю різницю було помітно в комфорті, з яким команда Хацкевича контролювала м'яч. Після першого тайму точність пасів українців була 79%, а за підсумками матчу стало 83%. Головною слабкістю Динамо, яку помічали ще після жеребкування, залишилась атака. У січні прийшов Соль, але він випав з гри. Лише 22 контакти з м'ячем і проблеми з постачанням пасами центрфорварда також пояснюють, чому ця команда не створила достатньої кількості чистих моментів.

SDNA: Слабка ланка і герой – з Динамо

Видання позитивно оцінює роботу Хацкевича. "Він зробив те, що потрібно його команді для досягнення результату. Коли Динамо відвоювало м'яч, було видно, наскільки небезпечними є його хлопці". Найбільше критики дісталось Кендзьорі (найгірший оцінка серед усіх гравців матчу – 4) та Франу Солю (5 балів), якого знову назвали слабкою ланкою. "Теоретично Соля вважали найбільшою загрозою для Олімпіакоса. Репутацію іспанця, який провів на полі 82 хвилини, виявилась більшою, ніж його реальна цінність для команди. Його погасили центральні захисники".

Водночас SDNA відзначає Вербіча як героя матчу. "Він довго мовчав, але став тим, хто піймав оборону господарів і зробив результат, який дав його команді перевагу в протистоянні". Найкращим балом відзначили центрального півзахисника Олімпіакоса Гільєрме (8). У Динамо сімку отримали Буяльський, Шапаренко, Циганков і Вербіч, а крім Соля, низькі 5 балів дісталось Бурді та Шабанову.

4 камбеки на двох, або Англійські арбітри як клуб пихатих ідіотів: реакція соцмереж на матчі Динамо та Шахтаря в ЛЄ