"Екс-тренер Ліверпуля Ульє підписав контракт з Динамо, але в останній момент передумав", – журналіст

Екс-тренер Ліверпуля та збірної Франції Жерар Ульє повинен був працювати на тренерському містку Динамо, проте доля вирішила інакше, запевняє ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.

"Динамо розглядало можливість запрошення іноземного тренера дуже багато років тому. Скажу більше – у Жерара Ульє був підписаний контракт з киянами. Але потім він порадився з дружиною та повернувся до Франції. Лікарі сказали йому, що він просто не витримає роботу в Україні.

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Динамо завжди розглядає можливість запрошення іноземця. Але головне – назвати його ім'я, почати з ним переговори і побачити в його очах бажання щось робити. А просто запросити іноземця, щоб він просто працював – ні.



Скажу чесно, у Динамо були і є такі варіанти. Але у нього повинна була бути мотивація. Всі фахівці, які приїжджали, озвучували багато вимог і не давали ніяких гарантій результату. Так було з Хуанде Рамосом. Йому потрібно було 50 млн доларів на трансфери і через три роки він виграє чемпіонат. Не виграв і все звалив на українські реалії попри те, що команда у нього була сильна.

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Про Динамо в даному контексті говорити немає сенсу. Є Олександр Хацкевич, який залишається головним тренером. Хоча я впевнений, що з часом кияни прийдуть до того, що запросити іноземця", – сказав ведучий у передачі Циганик Live.