Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку

Перший гучний трансфер літа майже узгоджений. Тімо Вернер просився в Ліверпуль, однак мішок з грошима стояв на полиці в Челсі. Як форвард виривається з Бундесліги та що на нього чекає в АПЛ – розповідаємо в деталях.

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Вернер давно планує свій трансфер. Минулого літа він був за крок від Баварії. Тімо погодився переїхати в Мюнхен, маючи ще рік чинного контракту з РБ Лейпциг, в якому була прописана мізерна клаусула – 25 мільйонів євро. Баварія не проявляла особливого ентузіазму, зосередилася на Сане та втратила шанс придбати Вернера за копійки.

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Тімо підписав з Лейпцигом нову угоду за цікавою схемою, яку розкриває The Athletic. Щороку на початку червня в контракті з'являється можливість викупу німця за фіксовану суму: у 2020-му – 60 млн, у 2021-му – 40 млн, у 2022-му – 25 млн. Щоправда, активувати клаусулу потрібно лише за 15 днів – так Лейпциг гарантував собі час для пошуку заміни.

Варіант з Баварією відпав. Вернер образився та заявив, що наступний крок хоче зробити за кордоном. Зокрема в АПЛ – найкращій, на його думку, лізі світу. Форвард хотів у Ліверпуль і публічно натякав на це. Тімо мріє попрацювати під керівництвом Юргена Клоппа, а фахівець відповідає взаємним захопленням. Вони декілька разів зідзвонювалися та зустрічалися очно.

Всі були впевнені, що сторони вдарять по руках. Бажання футболіста, чудові стосунки між Лейпцигом і Ліверпулем, схвалення Клоппа, невелика ціна. Скаутський відділ мерсисайдців оцінює Вернера вище за Санчо та Хаверца (а за них вимагають 100+ млн). Втім, у четвер Sport Bild та інші видання масово прогриміли сенсацією – Тімо переходить у Челсі, майже все узгоджено. Ліверпуль відсторонився від спроб запросити Вернера.

Джерела The Athletic виділяють дві причини. Перша: компанія Fenway Sports Group, яка володіє клубом, відмовилася оформляти трансфер на 60 млн, поки фінансові збитки від пандемії не будуть остаточно визначені. Лейпциг категорично відмовився робити знижку. Клопп особисто повідомив Вернеру про вихід Ліверпуля з переговорів, пославшись на цю причину. Тімо зрозумів – німці залишилися в хороших стосунках.

Друга: на Анфілді вирішили не викидати велику суму на гравця, в якому немає нагальної потреби. У Ліверпуля фантастичне атакувальне тріо Салах-Фірміно-Мане. Вернера планували поступово вводити у склад і зробити на нього ставку взимку, коли африканці поїдуть на КАН. Але першість Чорного континенту, скоріш за все, перенесуть на 2022-й.

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У Вернера був план: перехід у Ліверпуль, а якщо не вдасться – залишитися ще на рік у РБ. Тут своє слово сказав Лейпциг. Німецький клуб не бідує, але хоче максимально вигідно розпоряджатися ресурсами. Юліан Нагельсманн був би щасливий надовго зберегти головного бомбардира команди, однак Тімо налаштований піти – якщо не тепер, то через рік. Для Лейпцига краще тепер, отримавши максимальну компенсацію.

Вернера обкатували й інші англійські клуби (був інтерес з Іспанії, але Тімо не бачить себе в Прімері). Найраніше з ним зустрівся Уле Гуннар Сульшер. Наставник МЮ плідно поговорив з форвардом, але отримав відмову від власного керівництва – думати про новачка можна лише тоді, коли знайдеться покупець на Погба. Під впливом пандемії гроші почали рахувати навіть в Манчестер Юнайтед.

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На авансцену вийшов Челсі. "Сині" заощадили гроші протягом трансферного бану, а тепер почуваються королями ринку. Лейпциг отримав дзвінок щастя з Лондона – гроші на Вернера є. На солідну зарплату для Тімо (9 млн фунтів у рік) теж легко "нашкребли". Все склалося ідеально – у вікових високооплачуваних гравців атаки Вілліана та Педро завершуються контракти.

Вернер не був першим у шорт-листі Франка Лампарда. Тренер хотів переманити П'єра-Емеріка Обамеянга, однак вік габонця та категорична позиція Арсенала змусили перемкнутися на інших форвардів. Клуб запропонував альтернативу в особі лідера Лейпцига – йому лише 24, він має більші перспективи, його можна буде перепродати.

Лампс погодився та вів кампанію із запрошення Вернера. The Telegraph стверджує, що коуч безпосередньо перед карантином полетів на таємну зустріч до Вернера в Німеччину. Взявши з собою Петера Чеха. Колишній голкіпер виступав у ролі перекладача та додавав приклади з власної кар'єри. Через 3 місяці Вернер погодився. Погодився на непріоритетний, але прийнятний варіант. Наступного тижня про все мають оголосити офіційно.

Можна багатьом присуджувати роль головного героя: Лампарду з переконливими аргументами про свій проєкт, красномовному Чеху, Марині Грановській, яка швидко спрацювала після відмови Ліверпуля, чи Антоніо Рюдігеру – хороший друг Вернера теж зіграв свою роль, неодноразово схиляючи форварда до Стамфорд Брідж. Як не крути, а ключовими стали гроші – Челсі найбільше приберіг на чорне пандемічне літо.

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У 24 роки Вернер вже має величезний досвід гри на найвищому рівні: майже 250 матчів у Бундеслізі та єврокубках, понад 100 забитих голів, основа збірної Німеччини. Тімо гарантує щонайменше два десятки голів за сезон. 60 мільйонів євро за такого футболіста з потенціалом росту – розумні гроші. Ба більше, Kicker запевняє, що форвард обійдеться Челсі дешевше, орієнтовно в 50 млн євро.

Тімо невипадково опинився в РБ Лейпциг. Ральф Рангнік забрав його зі Штутгарта, розгледівши характеристики, які цінуються в структурі Ред Булл. Різкий, агресивний, націлений на моментальне доправлення м'яча у ворота, може високо пресингувати. Всі ці якості в Саксонії лише вдосконалилися – Вернер готовий до інтенсивності АПЛ.

У німця чудова швидкість, і він вміє її використовувати. Вернер – лідер топ-чемпіонатів за офсайдами. Ця статистика гарно відбиває стиль його гри. Тімо розповідав про улюблену фішку: прокинути м'яч повз суперника на 5 метрів, оббігти та пробити по воротах. Вернер за стилем і функціями схожий на Мбаппе – статистичний радар StatsBomb це підтверджує. Форвард РБ трішки поступається в атакувальних показниках, але більше відпрацьовує на оборону.

Після двох посередніх років трапився прорив, у цьому сезоні Вернер космічний. Достатньо базової статистики. 2 хет-трики, 6 дублів. 25 голів у Бундеслізі (+7 асистів) – третій у списку претендентів на "Золотий бутс". Просунута статистика дає ще краще розуміння прогресу. За попередні 3 роки в Лейпцигу конверсія форварда не перевищувала 10%, тоді як в цьому чемпіонаті 23% його ударів завершуються голами. Розкішна реалізація.

Головна причина – робота з Юліаном Нагельсманном. Молодий тренер посадив Вернера трішки глибше на лівому півфланзі. "Ми хочемо, щоб він стартував глибше, щоб використовував простір. Після зміни позиції він більш залучений у комбінаційну гру команди. Раніше всі моменти у нього виникали у перехідних фазах, тепер є голи після позиційних атак. Він частіше зустрічається з м'ячем і ефективніше діє між лініями", – пояснює Нагельсманн.

Тімо класно відчуває вільні зони, володіє хорошим пасом у дотик, не обмежує себе ударами по воротах і допомагає з побудовою швидких атак. Нагельсманн пробував у Лейпцигу 9 різних схем, але функції Вернера кардинально не змінюються. Він все одно відходить у глибину, атакує з лівого флангу під удар правою, отримує м'яч на швидкості. Закрити його складно.

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Вернер у Челсі – гарантія ігрового часу та статус лідера

Ліверпуль, можливо, більше підходить Вернеру в плані стилю гри та амбіцій, але варіант з Челсі має свої плюси. На берегах Мерсі не було гарантоване навіть місце в старті. Тоді як у Лондоні він стане лідером молодої команди. Головною зіркою атаки – після продажу Азара ця позиція вакантна. А Ліга чемпіонів від Челсі не повинна вислизнути.

Werner’s p90 league stats this szn [among current Chelsea players with 500+ minutes]:



8.65 penalty area touches [1st]

3.87 shots [1st]

1.21 G+A [1st]

1.04 xG+xA [1st]

0.94 goals [1st]

0.26 assists [3rd]



There’s a difference in leagues but he’d be a big upgrade regardless. pic.twitter.com/ijAqBh8B1q — Statman Dave (@StatmanDave) June 4, 2020

Вернер може зіграти і центрфорварда, і лівого вінгера, і правого, і десятку, але найкорисніший – у парі форвардів, де його доповнює високий партнер. У побудовах Ліверпуля просто немає його оптимальної позиції – Клопп незмінно використовує дієву схему 4-3-3 (до речі, серед 9 схем Нагельсманна такого варіанту не було). Клопп неодмінно знайшов би застосування Вернеру, але довелося б перекроювати ідеальний механізм. А це час і втрата ефективності Мане чи Фірміно.

Лампард ще настільки не орієнтований на конкретну формацію та конкретних виконавців. Він обирає між 4-3-3, 4-2-3-1 і 3-4-2-1 та ротує групу атаки. Не виключено, що Френкі з появою Вернера та Зієша спробує щось нове, зокрема й ідеальні для німця 4-2-2-2. Челсі відкритий до експериментів. WhoScored порівнює показники Тімо та Абрахама, натякаючи на конкуренцію в центрі атаки, однак юний нападник може якраз стати для Вернера тим "високим партнером" (хоч він і не зовсім схожий на Поульсена чи Шика).

Розглянемо декілька варіантів побудови Челсі в наступному сезоні, які запропонувала Squawka.

– Ідеал для Вернера. З описаними вище плюсами. Лофтус-Чік і Зієш впораються з ролями десяток, але в опорній зоні для балансу все ж потрібен Канте.

– Вернер в центрі атаки, так знайдеться місце для Пулішіча – ще одного талановитого вихідця з Бундесліги, який на пару з Рюдігером допомагатиме німцю освоюватися.

– Розмін Пулішіча на Абрахама, де Вернер переходить на лівий фланг у схемі 4-2-3-1. Дивно, що сюди не поставили потенційного новачка Чілвелла – поява активного фулбека дозволятиме Вернеру зміщуватися у півфланг.

– Надихнувшись Нагельсманном. 3-5-2, де Вернер також комфортно себе почуває.

– Ну і старт U-25, щоб продемонструвати перспективність складу Челсі. Дуже солідний підбір виконавців.