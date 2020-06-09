Супершанс Маліновського, столичний виклик для Роналду і план на "чорний день" – з чим повертається Серія А

Відновлення сезону в чемпіонаті Італії стане величезною подією для країни, яка сильно постраждала від пандемії коронавірусу. "Футбол 24" розповідає про головні інтриги рестарту Серії А.

Вечір 12 червня 2020 року мав стати особливим для більшості футбольних уболівальників, але для Італії він мав би іще більше значення. Саме цього дня в Римі мав відбутися матч-відкриття Євро-2020, в якому "Скуадра Адзурра" повинна була приймати збірну Туреччини. Зараз усім очевидно, що в заплановану дату взагалі жодного футболу на Стадіо Олімпіко не буде, але побачить його порожня Альянц Арена в Турині. Ювентус прийме Мілан в рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії. Саме гучне дербі історичних суперників офіційно дасть рестарт сезону на Апеннінах.

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Італія не просто так не пішла шляхом решти європейських топ-чемпіонатів. Відновлення сезону матчами Кубка, а не Серії А, має кілька стратегічних наслідків. Передусім, вдасться в бойових умовах протестувати дотримання медичного протоколу з мінімальним ризиком завдяки малій кількості матчів – їх залишилося лише три. По-друге, це можливість дати вболівальникам звикнути до перегляду футболу вдома, а не на стадіоні чи в барах і кафе. Цьому сприятиме той факт, що поєдинки можна буде переглянути безкоштовно. Права на трансляцію належать державній компанії RAI. Також в Італії не виключають ще однієї зупинки сезону, але тоді хоч один турнір вже буде завершений – фінал Кубка запланований на 17 червня.

Рестарт Серії А – великий компроміс

Ні для кого не секрет, що Італія стала одним із головних осередків спалаху коронавірусу в Європі. Повернення до нормального життя дається дуже важко, що безпосередньо стосується і футболу. Далеко не всі клуби хотіли знову повертатися до гри. Зокрема одіозний президент Брешії Массімо Челліно взагалі погрожував бойкотом: "Якщо ліга відновить чемпіонат, я не дозволю команді грати. Вони можуть знімати з нас очки, я беру відповідальність за це рішення на себе. Я не боюся вильоту команди в Серію В, тому що впевнений – наш клуб не збанкрутує і ми повернемо собі місце у вищій лізі". Проте, вже через місяць риторика функціонера змінилася. Він усвідомив, що без рестарту чемпіонату команди зазнають шалених збитків. Варто розуміти, що головна причина відновлення сезону – фінанси. Ліга Кальчо прагне мінімізувати збитки.

Подейкують, що головним лобістом рішення про повернення, був президент Лаціо Клаудіо Лотіто. Власник "орлів" занепокоєний тим, що чи не найкращий сезон команди під час його правління може зійти нанівець, тому використав усі свої адміністративні важелі, щоб ухвалити необхідне рішення. Ще в середині квітня, за інформацією преси, більше половини клубів Серії А були готові остаточно завершити сезон, але, в результаті, голосування за рестарт завершилося одноголосним схваленням.

Якщо заглянути у турнірну таблицю, то з'ясуємо, що зі спортивної точки зору відновлення сезону теж необхідне. Триває запекла боротьба за єврокубки – місця з 5-го по 10-е (якщо врахувати матчі в запасі) розділяє лише 10 залікових пунктів. На дні таблиці очікується запекла боротьба за виживання, де відвертим аутсайдером виглядає тільки Брешія. Однак, вся увага буде прикута до чемпіонських перегонів. Вперше за тривалий час є реальна інтрига у боротьбі за Скудетто – Ювентус випереджає Лаціо всього на одне очко. "Орли" вже навіть зазнали критики, оскільки намагалися хитрувати з підготовкою до відновлення сезону. Команда Сімоне Індзагі почала групові тренування раніше, ніж це було дозволено, і навіть провела закритий тренувальний матч. Схоже, Лотіто готовий використовувати будь-які засоби, щоб отримати перевагу в готовності гравців. Спокуса чемпіонством аж занадто сильна.

Божевільний графік і п'ять замін, які врятують не всіх

Перший матч після вимушеної паузи в Серії А буде зіграний 20 червня – Парма завітає в гості до Торіно. Завершити сезон планують 2 серпня. На команди чекає пекельний графік протягом цих 44 днів, адже буде лише 5 вихідних. Поєдинки будуть відбуватися майже кожного дня, щоб встигнути провести 124 матчі, які залишилися. Єдине, чого вдалося досягти профспілці футболістів, це мінімізувати кількість денних матчів, щоб не довелося грати під палючим сонцем. Наразі планується, що тільки п'ять ігор розпочнуться о 18:15, причому чотири з них будуть відбуватися у більш прохолодних північних регіонах. Виключенням стане зустріч Лаціо – Сассуоло. Ліга затвердила два основних часових слоти для старту матчів: 20:30 і 22:45. Такий пізній початок не лише допоможе футболістам врятуватися від спеки, але й має комерційний підтекст. Керівники ліги вважають, що це посприяє зручності глядачів Серії А в Північній Америці.

Одним зі способів зменшити навантаження на команди стало рішення про дозвіл проводити п'ять замін впродовж матчу. Здавалося, подібне рішення повинне знайти розуміння у близьких до футболу людей, але в Італії це призвело до дискусій. Легендарний голкіпер національної збірної Діно Дзофф вважає, що це стане перевагою для Ювентуса: "Ювентус отримає перевагу, якщо буде дозволено проводити п'ять замін, тому що у них більше сили і глибини складу. Хоча б це може дозволити їм взяти Скудетто". Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні теж не був у захваті від збільшення замін, заявивши, що це псує футбол: "Це погана ідея. Гра стає спотвореною. Ми стаємо схожими на баскетбол, це наче нам дозволили змінити свій двигун посеред Гран Прі. Болюче видовище. Взагалі, який геній стверджував, що це запобіжить травмам?"

Маліновський опинився в епіцентрі жаху – коронавірус повністю паралізував Бергамо

Парадокс у тому, що саме наставник бергамасків повинен найбільше радіти збільшенню кількості можливостей випустити свіжого футболіста. Річ у тім, що до вимушеної зупинки сезону саме запасні Аталанти були найбільш ефективними. Так, Мауріціо Саррі найчастіше вдається до ротації протягом матчів – гравці Ювентуса, які розпочинали поєдинки на лаві запасних, сумарно зіграли 1938 хвилин. Клуб із Бергамо за цим показником лише шостий (1598 хвилин). Однак гравці "Старої синьйори" після виходу на заміну забили п'ять голів, тоді як Аталанта тут впевнено лідирує – 14 забитих м'ячів. Теоретично, найбільше повинен постраждати Інтер. Резервісти Антоніо Конте забили всього один м'яч (гірше тільки у СПАЛа (0)). В такій ситуації доводиться думати не про боротьбу з Юве і Лаціо за чемпіонство, а про те, як захистити "бронзу" від зазіхань Аталанти.

Супершанс Маліновського

Хто точно повинен радіти запровадженню п'яти замін в Серії А, то це Руслан Маліновський. Реальність така, що до паузи хавбек збірної України був для Гасперіні пріоритетним гравцем ротації, з'явившись у стартовому складі Аталанти лише на 6 матчів чемпіонату. Ще 16 разів Маліновський виходив на поле замість когось зі своїх партнерів. Це найвищий показник серед усіх гравців ліги (стільки ж у Федеріко Сантандера із Болоньї).

Навіть наставник бергамасків не приховує важливість українця саме в цьому амплуа. "Ціную Маліновського за вміння добре увійти в гру, його націленість на ворота. Він може бути тим, хто вирішує долю епізоду", – зізнавався Гасперіні. І це не просто слова. Руслан справді, виходячи на заміну, допомагав своїй команді: освіжав гру, змінював тактичний малюнок і безпосередньо впливав на результат. Три зі своїх чотирьох голів в Серії А Маліновський забив, коли не потрапляв у стартову одинадцятку, а ще в такій же ролі оформив один асист. Загалом виходить 122,5 хвилини на результативну дію. Натомість у статусі основного хавбека за 513 хвилин на полі він записав у свій актив один забитий м'яч і все.

Очевидно, що після рестарту сезону Маліновський буде отримувати значно більше ігрового часу і зможе довести Гасперіні свою важливість для команди. Руслан непогано адаптувався до італійського футболу і в посткарантинних реаліях може стати ще важливішим виконавцем для Аталанти.

Бомбардирський виклик Роналду і план на "чорний день"

Безумовно, всі старання Кріштіану Роналду будуть спрямовані на те, щоб допомогти Ювентусу здобути перемогу в чемпіонаті, але не варто португальцю забувати й про особисті амбіції. Хіба ж не для цього він набрав божевільну фізичну форму? Результати тестів футболіста зараз кращі, ніж були до карантину. Наразі Кріштіану посідає друге місце у списку бомбардирів Серії А, на шість голів відстаючи від Чіро Іммобіле. Лідер Лаціо теж говорить про бажання скоріше виграти титул, ніж особистий приз, але форварда збірної Італії мотивує не лише бомбардирська дуель з Роналду. Іммобіле вже на три голи відпустив вперед Роберта Лєвандовскі у заліку "Золотий бутс-2020", а ще має шанс потрапити в історію – поточний бомбардирський графік Чіро дає можливість побити рекорд результативності Серії А за один сезон, який належить Гонсало Ігуаїну (36 голів).

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Не виключено, що за розв'язкою нинішнього сезону загалом і бомбардирських перегонів зокрема тіфозі зможуть спостерігати на трибунах. Принаймні президент Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіна запевнив, що організація веде переговори з владою країни про можливість частково відкрити стадіони для відвідувачів в середині липня. Зрозуміло, що до конкретики в цьому процесі ще далеко, але у FIGC проаналізували епідеміологічний стан і дійшли висновку, що є причини сподіватися на послаблення карантинних правил для спортивних заходів.

Водночас керівництво Ліги Кальчо не відкидає і найстрашніших сценаріїв, коли доведеться знову зупинити сезон. Вже остаточно. Напередодні завершили розіграш Серії С – Віченца, Реджина та Монца отримали підвищення у класі. Якщо не вдасться повністю дограти Серії А та В, то чиновники мають два варіанти визначення підсумкового розподілу місць. План А: плей-офф (за Скудетто і єврокубки) і плей-аути (виліт в Серію В). План Б: застосування алгоритму, який визначить підсумкове місце команд у турнірній таблиці. При цьому самі клуби наполягають, щоб титул чемпіона не дістався нікому, якщо таки доведеться застосовувати алгоритм. Система просто визначить учасників єврокубків.

Як бачимо, Серія А скрупульозно поставилася до рестарту чемпіонату. Італійська ліга останньою серед топ-5 чемпіонатів Європи здійснить рестарт, але зробить це дуже продумано. Приклад Німеччини дозволяє сподіватися, що якість футболу не повинна разюче знизитися. Звісно, не вистачатиме атмосфери, яку створюють тіфозі, але ця жертва варта порятунку сезону. Нам же залишається зовсім трошки зачекати, щоб спостерігати за розв'язкою найцікавішого розіграшу Серії А за дуже тривалий час.

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