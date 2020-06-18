У Бундеслігу вийшов клуб з "вигаданого" міста – мем, який взяла на озброєння навіть Меркель

Армінія Білефельд повернулася в Бундеслігу через 9 років після вильоту звідти. Команда достроково гарантувала собі путівку в еліту і, скоріш за все, стане чемпіоном другої Бундесліги. Розповідаємо цікаву історію про місто, яке представляє цей клуб.

"Білефельда не існує". Можливо, вам доводилося чути таку фразу. У Німеччині її знають більш-менш всі. Як в Україні про "Львівський метрополітен".

Твердження походить з Білефельдської змови. Це сатирична теорія, згідно з якою міста Білефельд насправді немає. Його нібито придумали учасники всесвітньої змови – так звані "ВОНИ" ("SIE"). Хто саме – не уточнюється. За жартівливими припущеннями, це потужна організація, яка керує владою Німеччини.

Для підтвердження теорії ставлять 3 запитання:

1. Чи знаєте ви кого-небудь з Білефельда?

2. Чи були ви коли-небудь у Білефельді?

3. Чи знаєте ви кого-небудь, хто коли-небудь був у Білефельді?

Якщо ви на всі питання відповідаєте негативно – теорію підтверджено. Якщо ж на одне з питань відповідаєте "так" – ви (або той, хто розповів вам про існування Білефельда) автоматично стаєте учасником змови.

Як бути з фотографіями міста? Прихильники теорії без проблем парирують аргумент – всі фото зроблені в інших локаціях і з них створено вигаданий пейзаж міста. Номери машин з Білефельда? Їх спеціально розсилають по Німеччині для підсилення міфу.

Армінія достроково вийшла в Бундеслігу

І навіть якщо ви відвідаєте матч Армінії, існування Білефельда важко буде довести. Стадіон розташований на околиці, а панораму самого міста, яка відкриється звідти, ваші опоненти назвуть декораціями.

Вперше теорія була опублікована 1994 року в Usenet Ахімом Хельдом – студентом Університету Кіля. На одній з вечірок друг Ахіма зустрів когось з Білефельда та крикнув "Das gibt's doch gar nicht". Літературно цей вигук можна адаптувати в "Та ти що?!", але дослівно він означає "Цього не може бути". Все перетекло в "Білефельда не може бути" та розвинулося в жарт про теорію змови.

Тобто Білефельд став жертвою цілком випадково. Для конспірології (і підтримання магії) місто стараються не писати повністю. Можна зустріти варіанти B*e*e*e*d, B**l*f*ld, Blfld та навіть B-Wort.

З розвитком інтернету мем про вигаданий Білефельд набрав величезної популярності. Почали розвиватися додаткові жартівливі припущення, що "ВОНИ" – це ЦРУ, Моссад чи навіть прибульці, які використовують Університет Білефельда для прикриття своєї бази. Ще цікавий варіант: Білефельд вигадали, щоб замаскувати вхід на Атлантиду. Згодом випустили фільм, в основу якого лягла Білефельдська змова.

Жартувала про це навіть Ангела Меркель. Канцлер говорила про конференцію в Білефельді, після чого додала: "... якщо він взагалі існує. Мені здалося, що я там була". Ангелу можна зрозуміти – ніхто не хоче потрапити в список учасників змови.

У самому Білефельді до жарту ставляться по-різному. У 1999 році влада міста вирішила виступити з заявою "Білефельд таки існує", але зробила це першого квітня та додала нових козирів прихильникам теорії. Можливо, це було зроблено навмисно, адже розповсюдження мему сприяє популяризації непримітного міста.

800-річчя Білефельда пройшло під тим самим девізом "Das gibt's doch gar nicht". А минулого року маркетинговий департамент міста оголосив винагороду в розмірі мільйона євро тому, хто зуміє довести неіснування Білефельда. Піар був грандіозним – про це говорили BBC та New York Post.

Як ви вже зрозуміли, Білефельд насправді існує. Місто розташоване в Північному Рейні-Вестфалії. Там проживає понад 300 тисяч людей. Білефельд заснували на території Тевтобурзького лісу, який відомий боями між Римською імперією та германськими племенами у 9 році.

До речі, ті бої дали назву Армінії. Германці здобули несподівану та дуже важливу перемогу в Тевтобурзькому лісі під проводом полководця Армінія. Саме на його честь названий футбольний клуб, який вже наступного сезону гратиме в Бундеслізі. Жарти про вигаданий Білефельд обов'язково почуєте від коментаторів.