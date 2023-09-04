"Розпочну з поєдинку Полісся – Оболонь, коли в компенсований час нападник господарів і захисник гостей вели позиційну боротьбу за м'яч після верхової передачі. Арбітр Віктор Копієвський, згідно з футбольним духом, спочатку ніяк не відреагував на це суперництво, аж поки арбітр VAR Ярослав Козик не порадив йому звернути увагу на падіння форварда Полісся.

Полісся дотиснуло Оболонь у битві новачків – 35-річний ветеран оформив гол+розкішний асист

Після перегляду цього епізоду Копієвський змінив своє рішення, призначивши сумнівний пенальті у ворота киян за те, що захисник десь наступив на п'ятку нападнику. Але ж навіть якщо так трактувати це порушення, то воно аж ніяк не тягне на жовту картку, а Копієвський виніс попередження Тарасу Морозу. Оскільки воно стало другим, то "пивовару" довелося залишити поле. На перший погляд, формальні ознаки для такого "вироку" були. Такі моменти в кожному матчі трапляються доволі часто, але на них переважно не звертають уваги.

До речі, після реалізованого пенальті вся лава запасних Полісся святкувала взяття воріт, окрім головного тренера Юрія Калітвінцева. Він незворушно сидів, і склалося враження, що йому було соромно за такий пенальті, який виявився переможним. Але, звісно, від цього Оболоні не легше.

Другий спірний епізод стався на 73-й хвилині матчу Рух – Металіст 1925. Півзахисник гостей Ярослав Мартинюк прокинув собі на швидкості м'яч в карний майданчик господарів, хтось із захисників львів'ян виставив ногу, за яку перечепився харків'янин. Пенальті очевидний. Проте, іншої точки зору дотримувався арбітр Сергій Задіран, який покарав Мартинюка за симуляцію жовтою карткою. А оскільки вона виявилася другою, то гості залишилися в меншості.

Помилка рефері ледь не коштувала гостям втрати очка. На мій погляд, у Мартинюка є всі підстави звернутися до Комітету арбітрів, аби той подбав про анулювання другого попередження, і тоді гравцеві пощастить уникнути штрафних санкцій", – сказав Ступар у коментарі Sport.ua.

Рух у більшості несподівано втратив очки у матчі з Металістом 1925 – забивали лише харків'яни