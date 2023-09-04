"Начну с поединка Полесье – Оболонь, когда в компенсированное время нападающий хозяев и защитник гостей вели позиционную борьбу за мяч после верховой передачи. Арбитр Виктор Копиевский, согласно футбольному духу, поначалу никак не отреагировал на это соперничество, пока арбитр VAR Ярослав Козык не посоветовал ему обратить внимание на падение форварда Полесья.

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После просмотра этого эпизода Копиевский изменил свое решение, назначив сомнительный пенальти в ворота киевлян за то, что защитник где-то наступил на пятку нападающему. Но даже если так трактовать это нарушение, то оно отнюдь не тянет на желтую карточку, а Копиевский вынес предупреждение Тарасу Морозу. Поскольку оно стало вторым, то "пивовару" пришлось покинуть поле. На первый взгляд, формальные признаки для такого "приговора" были. Такие моменты в каждом матче случаются довольно часто, но на них преимущественно не обращают внимания.

Кстати, после реализованного пенальти вся скамейка запасных Полесья праздновала взятие ворот, кроме главного тренера Юрия Калитвинцева. Он невозмутимо сидел, и сложилось впечатление, что ему было стыдно за такой пенальти, который оказался победным. Но, конечно, от этого Оболони не легче.

Второй спорный эпизод произошел на 73-й минуте матча Рух – Металлист 1925. Полузащитник гостей Ярослав Мартынюк пробросил себе на скорости мяч в штрафную площадь хозяев, кто-то из защитников львовян выставил ногу, за которую споткнулся харьковчанин. Пенальти очевиден. Тем не менее, другой точки зрения придерживался арбитр Сергей Задиран, который наказал Мартынюка за симуляцию желтой карточкой. А поскольку она оказалась второй, то гости остались в меньшинстве.

Ошибка рефери едва не стоила гостям потери очка. На мой взгляд, у Мартынюка есть все основания обратиться в Комитет арбитров, чтобы тот позаботился об аннулировании второго предупреждения, и тогда игроку удастся избежать штрафных санкций", – сказал Ступар в комментарии Sport.ua.

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