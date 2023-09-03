Рух та Металіст 1925 не змогли виявити сильнішого у поєдинку 6-го туру УПЛ. Звіт про зустріч читайте в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок розпочався у досить неквапливому темпі. Ініціативою володів Рух на правах фаворита та господаря поля, проте Металіст 1925 не відсиджувався в обороні. Ба більше, харків'яни повели в рахунку на 25 хвилині: зразкова швидка атака, Ростислав Русин отримав м'яч поблизу штрафного суперника, змістився в центр та поцілив обвідним ударом у кут воріт.

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Однак, Рух через 5 хвилин відігрався. Щоправда, забив захисник Металіста 1925 Жичиков – саме від нього, а не від Плюмана м'яч опинився у воротах. Перший тайм так і завершився з рахунком 1:1. По перерві Рух продовжив більш гостро атакувати, однак ударам не вистачало точності.

На 73-ій хвилині Металіст 1925 залишився у меншості. Мартинюк вирішив прорватись у штрафний Руха та впав, а суддя побачив у цьому епізоді симуляцію. Але навіть попри чисельну перевагу львів'яни так і не змогли вирвати перемогу. Соломон-Отабор мав класну нагоду для цього, але він не зміг вдало зловити м'яч на ногу і пробив значно вище воріт з вигідної позиції.

Таким чином, Рух набрав 11 очок та розташувався на 4 місці, а Металіст 1925 з 7 пунктами залишився дев'ятим, випереджаючи Динамо (яке провело на 2 поєдинки менше).

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