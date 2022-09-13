Річ у тім, що одна з камер для суддівської бригади не була доступна під час ключового епізоду в поєдинку Ювентуса та Салернітани.

На останніх хвилинах матчу 6-го туру Серії А між Ювентусом та Салернітаною суддівська бригада після уважного перегляду відеоповтору за рахунку 2:2 скасувала чистий гол Аркадіуша Міліка. Судді побачили офсайд у захисника Ювентуса Леонардо Бонуччі, який у момент удару Міліка м'яча не торкнувся, але формально брав участь в атаці і збив з пантелику воротаря Салернітани.

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Але, як виявилося, в цьому епізоді офсайд не міг бути зафіксований через Антоніо Кандреву, який перебував біля лінії воріт далеко від епізоду.

Як повідомляє SportMediaset, Італійська асоціація суддів (AIA) заявила, що камера, на якій видно місце перебування Кандреви, не була доступна суддівській бригаді під час перегляду відеоповтору. Через цю технічну помилку туринська команда недорахувалася двох очок.

За підсумками шести турів Серії А Ювентус посідає восьме місце у турнірній таблиці.

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