Дело в том, что одна из камер для судейской бригады не была доступна во время ключевого эпизода в поединке Ювентуса и Салернитаны.

На последних минутах матча 6-го тура Серии А между Ювентусом и Салернитаной судейская бригада после внимательного просмотра видеоповтора при счете 2:2 отменила чистый гол Аркадиуша Милика. Судьи увидели офсайд у защитника Ювентуса Леонардо Бонуччи, который в момент удара Милика мяча не коснулся, но формально участвовал в атаке и сбил с толку вратаря Салернитаны.

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Но, как оказалось, в этом эпизоде ​​офсайд не мог быть зафиксирован из-за Антонио Кандревы, находившегося у лицевой линии вдали от эпизода.

Как сообщает SportMediaset, Итальянская ассоциация судей (AIA) заявила, что камера, на которой видно место нахождения Кандревы, не была доступна судейской бригаде во время просмотра видеоповтора. Из-за этой технической ошибки туринская команда недосчиталась двух очков.

По итогам шести туров Серии А Ювентус занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ювентус спас ничью с Салернитаной – туринцы дважды забили в компенсированное время, но VAR и капитан не дали победить