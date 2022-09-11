Італія, Серія А, 6-й тур

Болонья – Фіорентина – 2:1

Голи: Барроу, 59, Арнаутовіч, 62 – Кварта, 54

Вилучення: Ігор, 90+7 (Фіорентина, друга жовта картка)

Лечче – Монца – 1:1

Голи: Гонсалес, 48 – Сенсі, 35

Сассуоло – Удінезе – 1:3

Голи: Фраттезі, 33 – Бету, 75, 90+3, Самарджіч, 90+1

Вилучення: Трессольді, 43 (Сассуоло, червона картка)

Лаціо – Верона – початок матчу о 19:00

Ювентус – Салернітана – початок матчу о 21:45

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Болонья, яка минулого тижня залишилась без тренера – Сініша Міхайловіч був відправлений у відставку за провальний старт сезону – приймала Фіорентину. Перший тайм запам'ятався двома моментами гостей: Бонавентура пробив над воротами, а з пострілом Кварти під поперечину впорався Скорупскі. Перед самісіньким свистком на перерву "фіалкам" довелось робити вимушену заміну – травми зазнав екс-захисник Шахтаря Додо.

Після відпочинку Кварта таки реалізував свій шанс: після розіграшу кутового захисник першим дотягнувся до м'яча і спрямував його у сітку повз голкіпера, який пролетів мимо. Вже за 5 хвилин Арнаутовіч філігранним пасом через себе знайшов Барроу, який лівим флангом втік від захисника, увірвався у штрафний і відновив статус-скво. Майже одразу Марко забив свій гол – VAR довго шукав порушення в атаці, але взяття воріт таки зарахували. Вже у доданий час Ігор примудрився отримати дві жовті картки і залишити Фіорентину у меншості, але на підсумковий рахунок це ніяк не повпливало.

У битві аутсайдерів зійшлись Лечче та Монца. Дітищу Берлусконі та Галліані вдалось вийти вперед в середині тайму – Сенсі зі штрафного вдало закрутив впритирку з лівою стійкою. Ситуація могла б скластися по іншому, якби до того Баскіротто був трохи влучнішим. На другий тайм наставник Лечче випустив Гонсалеса і той одразу ж зрівняв. Господарі були ближчими до перемоги, але Монца вистояла, поклавши до своєї скарбнички перше очко.

Триматчева безвиграшна серія Сассуоло змушувала команду у поєдинку з Удінезе йти вперед з перших хвилин. Попри перевагу суперника "чорно-зеленим" вдалось забити в середині тайму. Та вже за 10 хвилин господарі залишились у меншості – за грубий фол червону картку отримав Трессольді. Попри вилучення Сассуоло вдалось піти на перерву переможцем.

Після відпочинку Удінезе повністю змінив гру. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки на полі з'явився Бету, який вивів "б'янконері" вперед. Вже у доданий час він оформив дубль, а за хвилину до цього відзначився Самарджіч. Як наслідок, Удіне піднявся вже на четверту сходинку турнірної таблиці Серії А.

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