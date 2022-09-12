"Я хочу піти поїсти, бо вже пізно, не хочу нічого знати. Це був дуже поганий виступ? Ні, це ви так кажете. Перші 20 хвилин були дуже хороші. Потім ми пропустили, адже Куадрадо неправильно прочитав гру.

Скандал останніх секунд з VAR та 4 вилучення у відеоогляді матчу Ювентус – Салернітана – 2:2

Ніколи не розмовляю зі суддями після матчів, гол не був зарахований, це факт. Але я б хотів подивитися відео ще раз. Антоніо Кандрева був близький до кутового прапорця. А якщо через це всі наші гравці перебували у правильному положенні?

У нас немає цього відео, ні в кого його немає, тому я не знаю. Однак суддям треба дати спокій, головними дійовими особами є футболісти. У нас в Італії 10-15 добрих суддів", – цитує Аллегрі Football Italia.

Нагадаємо, за рахунку 2:2 у доданий арбітром час Мілік забив, але після перегляду VAR взяття скасували. Також через гол на полі відбулась масова сутичка, за яку вилучення отримали Куадрадо, Фасіо, Аллегрі. Мілік побачив перед собою другу жовту за зняту футболку.

Ювентус розписав нічию з Салернітаною – туринці забили двічі в компенсований час, але VAR і капітан не дали перемогти

Момент з голом Міліка: