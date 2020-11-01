Півзахисник мадридського Реала Іско моє кілька варіантів продовження кар'єри в чемпіонаті Англії.

Іско не входить у плани Зінедіна Зідана, тому вже взимку може покинути мадридський Реал. Наразі найімовірнішим варіантом виглядає переїзд 28-річного хавбека в Англію.

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Раніше повідомлялося, що головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола як і раніше хоче бачити футболіста у своїй команді. Пеп давній шанувальник таланту Іско і готовий дати йому шанс реанімувати свою кар'єру. Однак Іско схильний обрати інший клуб.

Іспанське видання AS з посиланням на Daily Mirror повідомляє, що Іско має намір приєднатися до Евертона, щоб відновити співпрацю з італійським тренером Карло Анчелотті, під керівництвом якого футболіст виступав раніше у Реалі.

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