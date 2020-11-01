Иско не входит в планы Зинедина Зидана, поэтому уже зимой может покинуть мадридский Реал. Сейчас наиболее вероятным вариантом выглядит переезд 28-летнего хавбека в Англию.

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Ранее сообщалось, что главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола по-прежнему хочет видеть футболиста в своей команде. Пеп давний поклонник таланта Иско и готов дать ему шанс реанимировать свою карьеру. Однако Иско склонен выбрать другой клуб.

Испанское издание AS со ссылкой на Daily Mirror сообщает, что Иско намерен присоединиться к Эвертону, чтобы возобновить сотрудничество с итальянским тренером Карло Анчелотти, под руководством которого футболист выступал ранее в Реале.

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