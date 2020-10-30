Привіт, друзі! Розпочнемо з огляду редакційної пошти – відгуків на попередній кросворд.

Олег Валах: Багато запитань, багато інформації для пошуку, багато спогадів з дитинства...і, як завжди, багато радості від того, що усі клітинки заповнились належними літерами. Дещо здивувала невелика кількість учасників. Чомусь здавалось, що набереться хоча б півсотні. Зате тішить інше – приємно перебувати серед таких футбольних ерудитів, котрі за годинку з лишнім здатні "зламати" такі нетривіальні головоломки.

Сергій Зворський: Особливе задоволення отримав не лише від кількох досить каверзних і ускладених запитань, а й від того, що ледь не половину відповідей знайшов по пам'яті, не покладаючись на допомогу інтернет-джерел. Приємно, що у 65 років ще здатний довіряти своїй пам'яті і ерудиції.

Максим Шемчук: По-перше, дякую за приз (футболка Шеви, – Футбол 24)! У той же день сходив у ньому на Україна – Німеччина, а потім на Україна – Іспанія. На жаль, погода не дала повністю показати його, але буде ще нагода.

Кросворд вийшов доволі легким, якщо не враховувати американський футбол і чемпіонат Туркменістану (і головне, через ковід знав декілька клубів, а цього – ні). Ковід доходив довго, але запитання у підсумку зацінив. :). Чомусь при згадці "контрабандисти" і "Македонія" одразу подумав на албанців, залишилось клуб згадати. :) Ну а за знання людей типу Бурча дякую саме сайту Футбол 24, цікаво читати інтерв'ю зірок минулого.

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Віднедавна ми змагаємося у новому форматі. Дізнатися (або пригадати) правила можна за цим посиланням. Єдине доповнення: оскільки швидкість надсилання правильних відповідей оцінюється максимальним балом, конкурсні завдання від сьогодні і надалі публікуватимуться рівно о 21:00 – щоб учасники перебували в абсолютно рівних умовах.

Тепер – щодо правильних відповідей на кросворд №15 "Давня зірка Динамо, робоча конячка Маркевича і "контрабандисти" із Македонії".

Горизонтально: 1. Княжа. 4. Едмар. 7. Кін. 8. Зотов. 9. Ковід. 10. Аке. 12. Наум. 13. Стен. 14. Айю. 15. Ашик. 18. Енцо. 20. Алекс. 21. Бурч. 22. ХАКА. 23. Орігі. 24. Фінк. 26. Лорі. 29. Юпп. 30. Біба. 31. Зізу. 32. Крю. 34. Артуа. 35. Кепке. 36. Лео. 37. Олісе. 38. Секта.

Вертикально: 1. Козенца. 2. Яструби. 3. Аква. 4. Енке. 5. Моветон. 6. Руденко. 11. Кайсеріспор. 16. Шкупі. 17. Качок. 18. Есхіл. 19. Цукор. 24. Фабіано. 25. Небітчі. 27. Олімпік. 28. Ірурета. 32. Кале. 33. ЮКОС.

Сліпим жеребом визначився переможець. Ним став Олександр Панасюк із міста Дніпро, який отримає від нас фірмову парасолю.

Бонус – брелок із функцією відкривачки для пива – отримає Назар Сувалко, який першим з-поміж усіх надіслав правильні відповіді. Лист від нього надійшов 16 жовтня о 19:50.

Обидва конкурсанти вже не вперше здобувають трофеї, тому просимо уточнити, чи не змінилися ваші координати для надсилання призів.

Турнірна таблиця після 2-х турів

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Цього тижня даємо вам ще один шанс виграти парасолю – головний трофей. Надалі у розіграш надійдуть фірмові футболки нового дизайну.

На жаль, сьогодні ми змушені екстрено зняти з розіграшу бонусний брелок і 5 очок для автора найшвидше надісланих правильних відповідей. Щось пішло не за планом... Через технічний баг сайту цей кросворд, публікація якого була запланованою на 21:00, став доступним для багатьох конкурсантів значно раніше. Перепрошуємо за незручності.

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 12 листопада включно).

3. Результати розіграшу – 13 листопада, у п'ятницю, о 21:00.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Нідерландський форвард 80-90-х. 4. Вінгер збірної Польщі, зірка Мундіалів 70-80-х. 8. Ім’я ветерана Сельти. 10. Місто культового дербі. 11. Екс-голкіпер донецького Шахтаря. 14. Захисник португальського Жил Вісенте. 15. Один із найпам’ятніших воротарів ЧС-98. 16. Зірка чемпіонату СРСР 70-х, трагічно загинув у 26 років. 17. Новачок Ман Сіті 2011-го із дуже неапетитним прізвищем. 19. Нападник збірної Нідерландів, дворазовий віце-чемпіон світу. 20. Вірменський ФК. 22. Костариканець, який забивав київському Динамо в ЛЧ. 25. Абревіатура неодноразового чемпіона Франції. 27. Ще один клуб вірменської ліги. 28. Проповідники соккеру зі столиці США. 29. Екс-наставник збірної Литви, який залишив свій слід і в Україні. 32. Рууд Гулліт сучасної АПЛ. 33. Озброєні "ліваки" із мальовничих країв Атлетіка і Реал Сосьєдада. 34. Колишній вінгер МЮ, який так і не став "другим Роналду". 35. Річка на Алясці, яка несподівано фігурує у старій назві південнокорейського клубу – екс-чемпіона країни.

Вертикально: 1. Титулований клуб азербайджанців. 2. Халабуда ескімосів, даруйте за оффтоп. 3. Один із найвідоміших представників скорботного списку футболістів, які помирали на полі. 5. Фінський клуб, який виховав універсала для київського Динамо. 6. Річка, перлина рідного краю Василя Турянчика. 7. Хибне сприйняття дійсності після фінта або рикошету. 9. Екс-хавбек БАТЕ із перуанськими генами. 12. Дрібний італійський клуб, якого доконав 2020-й. А колись тут бігав чемпіон світу-2006. 13. Головний опонент Депортіво Тачіри. 17. Економічна політика більшовиків у період розквіту Рікардо Самори. 18. Бронзовий призер Євро-96, півзахисник. 21. Результативний хавбек Болтона, Ньюкасла і Вест Хема, зараз – тренер. 23. Річка, якою регулярно милуються футболісти Серветта. 24. Ім’я вже покійного екс-легіонера донецького Шахтаря. 26. Ім’я важливого гвинтика у механізмі команди Анчелотті. 28. Грав у захисті запорізького Металурга 2000-х, а потім перейшов у клуб, який сенсаційно бив Барсу у Лізі чемпіонів. Як його звали? 30. Маунт – Мейсон, Чілвел – …. 31. Виводив Словенію на ЧС-2010, вибивши збірну Росії.

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Якщо раптом цей кросворд не втамує вашої жаги до інтелектуальних розваг, пропонуємо перевірити свої знання, переглянувши випуск футбольного квізу, організованого нашими друзями із ГлуздоГерць. Запитання читає відомий коментатор Роберто Моралес.

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