Ювентус спробує підписати Іско – Зідан не перешкоджатиме трансферу
Півзахисник мадридського Реала Іско потрапив на радари "Старої синьйори".
Хавбек Реала може приєднатись до Ювентуса. Туринці планують підписати іспанця вже в січні за 40 мільйонів євро.
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Як повідомляє Don Diario, Іско не входить у плани головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана, а тому він не перешкоджатиме потенційному трансферу 28-річного півзахисника. Цікаво, що у послугах Іско також зацікавлені Манчестер Сіті, Евертон та Севілья. Проте, як стверджує джерело, сам футболіст націлений на завоювання трофеїв, тому віддасть перевагу варіанту з Юве.
Зауважимо, у поточному сезоні Іско провів лише чотири поєдинки у футболці Реала та результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 30 мільйонів євро.
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