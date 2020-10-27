Манчестер Сіті, який цікавився іспанцем протягом кількох трансферних вікон, відновив інтерес до півзахисника на фоні чуток про складні стосунки футболіста та Зінедіна Зідана, повідомляє Goal.

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За інформацією видання, наставник "містян" Хосеп Гвардіола як і раніше хоче бачити у своїй команді 28-річного хавбека. Пеп давній шанувальник таланту Іско і готовий дати йому шанс реанімувати свою кар'єру.

Зазначається, що Реал готовий продати Іско приблизно за 40 млн євро. Трансфер може відбутися вже в січні. Адже Іско не входить у плани Зінедіна Зідана і дозволяє собі публічно критикувати тренера.

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