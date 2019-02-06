toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - НЬЮ-ІНГЛЕНД РЕВОЛЮШН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Іско та Регілон ледь не побились перед Ель Класіко, – журналіст

13:58 1139 Читать на русском
Іско та Регілон ледь не побились перед Ель Класіко, – журналіст
Іско / соцмережі

Реал "штормило" перед матчем проти Барселони, Іско мало не побився з Серхіо Регілоном.

Під час одного з тренувань перед Ель Класіко між гравцями Реала ледь не спалахнула бійка. У одному з епізодів, під час гри у квадрат, Серхіо Регілон дещо грубо зіграв проти Іско, який зараз переживає не найкращий період у кар’єрі. Через необережний фол, атакувальний хавбек поліз на партнера з кулаками, але гравці Реала розняли футболістів, розповів журналіст Едуардо Інда, колишній шеф-редактор видання Marca у програмі El Chiringuito.

Іско покине Реал, якщо Соларі залишиться головним тренером – є претендент на гравця

До слова, Іско при Соларі майже не грає за Реал. Зазвичай гравець або виходить на заміну у другому таймі, або залишається на лаві для запасних.

Нагадаємо, матч Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом відбудеться сьогодні, 6 лютого. Початок зустрічі запланований на 22:00.

Барселона – Реал: анонс Ель Класіко

Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона
до матчу
6
год
:
50
хв
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне Барселона - Реал Мадрид Іско Іско Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Серхіо Регілон Серхіо Регілон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Барселона – Реал: анонс Ель Класіко
    Іспанія — 08:002422 Барселона – Реал: анонс Ель Класіко
6
год
:
50
хв
Барселона
22:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук