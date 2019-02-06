Іско та Регілон ледь не побились перед Ель Класіко, – журналіст

Реал "штормило" перед матчем проти Барселони, Іско мало не побився з Серхіо Регілоном.

Під час одного з тренувань перед Ель Класіко між гравцями Реала ледь не спалахнула бійка. У одному з епізодів, під час гри у квадрат, Серхіо Регілон дещо грубо зіграв проти Іско, який зараз переживає не найкращий період у кар’єрі. Через необережний фол, атакувальний хавбек поліз на партнера з кулаками, але гравці Реала розняли футболістів, розповів журналіст Едуардо Інда, колишній шеф-редактор видання Marca у програмі El Chiringuito.

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До слова, Іско при Соларі майже не грає за Реал. Зазвичай гравець або виходить на заміну у другому таймі, або залишається на лаві для запасних.

Нагадаємо, матч Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом відбудеться сьогодні, 6 лютого. Початок зустрічі запланований на 22:00.

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