Иско и Регилон едва не подрались перед Эль Классико, – журналист

Реал "штормило" перед матчем против Барселоны, Иско чуть не подрался с Серхио Регилоном.

Во время одной из тренировок перед Эль Классико между игроками Реала едва не вспыхнула драка. В одном из эпизодов, во время игры в квадрат, Серхио Регилон несколько грубо сыграл против Иско, который сейчас переживает не лучший период в карьере. Из-за неосторожного фола, атакующий хавбек полез на партнера с кулаками, но игроки Реала разняли футболистов, рассказал журналист Эдуардо Инда, бывший шеф-редактор издания Marca в программе El Chiringuito.

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К слову, Иско при Солари почти не играет за Реал. Обычно игрок или выходит на замену во втором тайме, или остается на скамейке запасных.

Напомним, матч Кубка Испании между Барселоной и Реалом состоится сегодня, 6 февраля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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