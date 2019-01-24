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Іско покине Реал, якщо Соларі залишиться головним тренером – є претендент на гравця

13:20 476 Читать на русском
Іско покине Реал, якщо Соларі залишиться головним тренером – є претендент на гравця
Іско та Сантьяго Соларі / ФК Реал Мадрид

Півзахисник Реала Іско прагне покинути "королівський клуб", якщо Сантьяго Соларі продовжить тренувати команду.

Іско продовжує конфліктувати з наставником Реала Сантьяго Соларі через своє місце в основному складі.

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Як інформує AS, іспанець попросить керівництво "вершкових" відпустити його, якщо аргентинець продовжить бути головним тренером.

Також видання зазначає, що головним претендентом на хавбека є Манчестер Сіті, який раніше вже проявляв до нього інтерес.

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