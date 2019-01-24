Іско покине Реал, якщо Соларі залишиться головним тренером – є претендент на гравця

Півзахисник Реала Іско прагне покинути "королівський клуб", якщо Сантьяго Соларі продовжить тренувати команду.

Іско продовжує конфліктувати з наставником Реала Сантьяго Соларі через своє місце в основному складі.

Іско втратив себе, його стосунки з Соларі явно обговорюються в клубі, – Вальдано

Як інформує AS, іспанець попросить керівництво "вершкових" відпустити його, якщо аргентинець продовжить бути головним тренером.

Також видання зазначає, що головним претендентом на хавбека є Манчестер Сіті, який раніше вже проявляв до нього інтерес.

6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті