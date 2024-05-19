У рамках 37-го туру Ла Ліги 2023/24 вирішились усі учасники єврокубків на наступний сезон від Іспанії, а також трійка аутсайдерів. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 37-й тур

Атлетік – Севілья – 2:0

Голи: Р. Гарсія, 17, Муньяїн, 19

Атлетіко – Осасуна – 1:4

Голи: Мората, 55 – Рауль Гарсія, 26, 64, Орос, 52, Торро, 88

Барселона – Райо Вальєкано – 3:0

Голи: Лєвандовскі, 3, Педрі, 72, 75

Бетіс – Реал Сосьєдад – 0:2

Голи: Мендес, 5, Меріно, 42

Нереалізований пенальті: Еззалзулі, 66 (Бетіс)

Гранада – Сельта Віго – 1:2

Голи: Мендес, 87 – Ларсен, 61, Бамба, 63

Нереалізований пенальті: Пуертас, 90+7 (Гранада)

Кадіс – Лас-Пальмас – 0:0

Вилучення: Чуст, 74 (Кадіс)

Мальорка – Альмерія – 2:2

Голи: Ларін, 29, Дардер, 83 – Аррібас, 41, Ланга, 66

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Барселона офіційно виграла срібні медалі Ла Ліги 2023/24. У себе вдома каталонці влаштували розгром Райо Вальєкано – Лєвандовскі забив вже на 3-й хвилині, а в середині другого тайму спрацювали заміни Хаві. Спочатку свіжий Педрі подвоїв перевагу "блаугранас", а потім він же відзначився з передачі не менш свіжого Араухо. 3:0.

Таким чином, відрив від Жирони за тур до завершення сезону склав чотири очки. Мадридці ж можуть не переживати через поразку – Кадіс у рідних стінах розписав нічию з Лас-Пальмас, залишаючись у зоні вильоту. Райо Вальєкано розташувалось у п'яти очках від "підводників" і від трійки аутсайдерів, тож "блискавки" святкують збереження прописки в еліті. Лас-Пальмас, до реці, теж вижив – у канарців тепер +6 очок.

Кадіс же внаслідок своєї нічиєї покинув Ла Лігу. Андалусійці могли дістати тільки Мальорку, однак та врятувалась від поразки Альмерії й залишились на відстані чотирьох очок від зони вильоту. Разом із "жовтою субмариною" Прімеру покидають Гранада й Альмерія.

Сельта залишилась у еліті. Галісійці мали б проблеми у випадку поразки в Гранаді при паралельній перемозі Кадіса – тоді б дистанція між командами склала б два очки. Втім, "хрестоносці" тріумфували над "насридами" й відірвались на сім очок.

Атлетіко на своїй четвертій позиції був недосяжним, тож дозволив собі розгромну поразку від Осасуни. Памплонці забили чотири на Метрополітано й перервали 6-матчеву серію поразок – інших наслідків цей матч немав. Баски завершать сезон у середині таблиці.

У топ-6 нічого не змінилось. Атлетіко переміг Севілью й зберіг 5-очковий відрив від Реал Сосьєдада – Більбао буде п'ятим, а Сан-Себастьян завершить шостим. "Чуррі-урдін" на виїзді переграли Бетіс, що могло коштувати андалусійцям місця в зоні єврокубків, однак осічки Валенсії й Вільяреала зберегли позиції "вердібланкос".

Ба більше – Бетіс зберіг 4-очковий відрив від восьмої позиції. Таким чином, команда Мануеля Пеллегріні забезпечила собі Лігу конференцій на наступний сезон. Стільки ж не вистачило до Ліги Європи.

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