Інтернасьйонал відхилив солідну пропозицію Шахтаря щодо свого таланта
Донецький клуб продовжує проявляти серйозний інтерес до 17-річного Вінісіуса Тобіаса. Схоже, одна із спроб підписати таланта не завершилась успіхом.
"Гірники" вже довгий час полюють за бразильською перлиною "колорадос". Шахтар вирішив перейти до радикальніших дій та зробив запит щодо трансферу Тобіаса, повідомляє Internacional TimeLine.
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Щоправда, за інформацією джерела, пропозиція українського клубу не влаштувала Інтернасьйонал, а тому її відхилили. Донеччани нібито пропонували за 17-річного оборонця 4 млн євро, хоча раніше ЗМІ повідомляли, що бразильці хочуть близько 10 мільйонів. Але не варто забувати, що "гірники" можуть отримати "знижку", достроково відпустивши Тайсона в Інтернасьйонал.
Додамо, що раніше інтерес до Вінісіуса Тобіаса приписували Ювентусу та Манчестер Сіті. Повноцінний трансфер буде можливий лише наступного року, коли оборонцю виповниться 18 років.
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