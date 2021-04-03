"Гірники" вже довгий час полюють за бразильською перлиною "колорадос". Шахтар вирішив перейти до радикальніших дій та зробив запит щодо трансферу Тобіаса, повідомляє Internacional TimeLine.

Шахтар не готовий відпустити Тайсона достроково, – Денисов

Щоправда, за інформацією джерела, пропозиція українського клубу не влаштувала Інтернасьйонал, а тому її відхилили. Донеччани нібито пропонували за 17-річного оборонця 4 млн євро, хоча раніше ЗМІ повідомляли, що бразильці хочуть близько 10 мільйонів. Але не варто забувати, що "гірники" можуть отримати "знижку", достроково відпустивши Тайсона в Інтернасьйонал.

Додамо, що раніше інтерес до Вінісіуса Тобіаса приписували Ювентусу та Манчестер Сіті. Повноцінний трансфер буде можливий лише наступного року, коли оборонцю виповниться 18 років.

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