"Я вже з багатьма людьми розмовляв щодо вчинку Тайсона. Говорив і з першим його наставником Євгеном Красніковим. Якщо ви пам'ятаєте, саме з Металіста починався кар'єрний шлях Тайсона в Україні. Євген розповів про те, що з Тайсоном завжди були проблеми: він такий божевільний, навіжений, скандальний і десь поводиться, як дитина. Тайсон сам із багатодітної сім'ї, у них було одинадцять дітей, а він був наймолодшим.

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Красніков сказав, що абсолютно не підтримує поведінку Тайсона і дуже шкодує про те, що гравець залише Україну не зі щитом, а на щиті. Він міг поїхати з високо піднятою головою, а в кінці повністю "змастив" свій виступ в Україні. Я вже про це говорив кілька разів, нині Шахтар не пропонує Тайсону новий контракт. Також клуб не готовий достроково відпустити Тайсона.

Якщо говорити про ту інформацію, яка з'явилася в бразильських ЗМІ, що є варіант з купівлею, і Тайсон стане частиною угоди щодо Вінісіуса Тобіаса, тоді, можливо, він зможе поїхати раніше. Але ви ж розумієте, це латиноамериканський ринок і там може все змінитися в останні хвилини.

На сьогоднішній день позиція Шахтаря – Тайсон залишиться в команді та буде у дублі, які б там чутки не були. А Вінісіус Тобіас, якщо і стане гравцем Шахтаря, він не відразу зможе приєднатись до команди, оскільки йому 17 років і він зможе приєднатися до "гірників" тільки через рік", – розповів Денисов в ефірі програми Денисов Time.

Зауважимо, бразильські ЗМІ повідомляли, що Шахтар готовий достроково припинити співпрацю з вінгером та відпустити його в Інтернасьйонал. Натомість донеччани нібито хочуть "знижку" на таланта "колорадос" – 17-річного Вінісіуса Тобіаса.

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