Гравець Полісся і титулований боксер Олександр Усик у цьому сезоні на футбольне поле вже не вийде.

Напередодні віцепрезидент житомирян Володимир Тесля в інтерв'ю виданню Український футбол висловив припущення, що Усик після бою з Ф'юрі може дебютувати в УПЛ: "Сашко готовий за нас зіграти у будь-яку погоду. Може, ще й у цьому сезоні ми його побачимо у футболці Полісся. Нам ще і з Шахтарем грати у останньому турі".

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Однак цього точно не станеться. Попри те, що в Олександра є чинний контракт з Поліссям, його не заявили на чемпіонат України. Тож навіть якби він був готовий після виснажливого боксерського бою, зіграти не зміг би.

"Згідно з пунктом 8 статті 8 Регламенту змагань УПЛ поточного сезону, заявка футболістів на участь у офіційних матчах можлива лише протягом встановлених заявкових періодів. Оскільки останній заявковий період закінчився 12 березня, на жаль, Олександр Усик, не перебуваючи в офіційній заявці ФК Полісся (Житомир) на цей сезон, не зможе брати участь в офіційних матчах команди.

Хоча Усик має попередній досвід виступів за цей футбольний клуб, відсутність його імені в офіційному списку заявлених гравців в офіційних змаганнях на поточний сезон виключає можливість його участі у матчах, згідно з чинним регламентом УПЛ‎", – сказав спортивний юрист Ілля Скоропашкін в інтерв’ю сайту УФ.

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