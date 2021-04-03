Донецкий клуб продолжает проявлять серьезный интерес к 17-летнему Винисиусу Тобиасу. Похоже, одна из попыток подписать таланта не завершилась успехом.

"Горняки" уже долгое время охотятся за бразильской жемчужиной "колорадос". Шахтер решил перейти к более радикальным действиям и сделал запрос относительно трансфера Тобиаса, сообщает Internacional TimeLine.

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Правда, по информации источника, предложение украинского клуба не устроило Интернасьонал, а потому его отклонили. Дончане якобы предлагали за 17-летнего защитника 4 млн евро, хотя ранее СМИ сообщали, что бразильцы хотят около 10 млн. Но не стоит забывать, что "горняки" могут получить "скидку", досрочно отпустив Тайсона в Интернасьонал.

Добавим, что ранее интерес к Винисиусу Тобиасу приписывали Ювентусу и Манчестер Сити. Полноценный трансфер будет возможен только в следующем году, когда защитнику исполнится 18 лет.

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