Схоже, прощання Тайсона з "гірниками" може відбутись раніше, ніж очікувалось. Шахтар та Інтернасьйонал опрацьовують несподіваний варіант.

Донецький клуб та Інтернасьйонал прогресують у перемовинах. Вже найближчими днями "гірники" можуть достроково припинити співпрацю з Тайсоном та відпустити його на батьківщину, повідомляє журналіст Тайгор Янке у своєму Twitter.

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Щоправда, за інформацією джерела, Шахтар це зробить не просто так. Менеджмент "помаранчево-чорних" планує натомість до кінця тижня зробити офіційний запит щодо трансферу 17-річного оборонця Вінісіуса Тобіаса, на якого українці вже давно полюють.

Раніше Інтернасьйонал був готовий відпустити свою перлину не менш ніж за 10 млн євро. Якщо Шахтар все ж попрощається з Тайсоном, то доведеться йти на серйозні поступки. Також "колорадос" хочуть отримати відсотки від майбутнього продажу футболіста.

Нагадаємо, Тайсон виступає за "гірників" з 2013 року, а його контракт завершується влітку. У поточному сезоні бразилець провів 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Нещодавно зірку перевели в дубль через відмову виходити на заміну.

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