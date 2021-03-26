Вітаю, шановне панство!

Якщо попередній тур ми розпочинали на мінорній ноті, прибиті горем від поразок наших клубів у Лізі Європи, то зараз відчувається велике піднесення після нічиєї із чемпіонами світу. Вже у неділю – другий матч відбору, а там і третій. Робота у редакції Футбол 24 кипить, як і боротьба за чемпіонство у лізі кросвордистів.

А тепер увага! До фінішу першого сезону залишились лічені тури. З урахуванням сьогоднішнього кросворда – їх чотири. Відповідно, базова дата вирішального змагу – 7 травня. Тому запрошую, не зволікаючи, сідати за головоломку і добирати необхідні очки. Значення матиме не лише здобуття головного призу (фірмового наплічника), але й розташування у підсумковій турнірній таблиці. Що вище – то краще. Адже наступний сезон плануємо провести у двох різних за силою лігах. В елітному дивізіоні будуть серйозніші суперники та кращі призи, а в нижчій лізі точитиметься боротьба за підвищення у класі. Наразі ця ідея лише в проекті, деталі розпишемо, коли настане час.

Правильні відповіді на кросворд №24 "Вожак нахабних словенців – вони потопили Україну у сльозах"

Горизонтально: 5. Ремо. 6. Енке. 9. Кастро. 10. Іраола. 12. ВІТ. 15. Кононов. 17. Баштюрк. 18. Табарес. 19. Шебек. 21. Солер. 22. Ульм. 23. Берк. 24. Куман. 28. Астон. 31. Хесслер (Гесслер). 33. Ріверос. 34. Нордаль. 35. АІК. 37. Карсон. 38. Ігонін. 39. Енда. 40. Арам.

Вертикально: 1. Цейтнот. 2. Попов. 3. Зеніт. 4. Екранас. 7. Каборе. 8. Златко. 11. Кобе. 13. Іран. 14. Арне. 16. Вальдес. 17. Беверен. 20. Кун. 21. СКА. 25. Уміт. 26. Авелар. 27. Усті. 29. Седрік. 30. Орли. 31. Хорсенс (Горсенс). 32. Ропотан. 35. Аннан. 36. Кіган.

Жереб обрав переможцем Тараса Рибизанта. Просимо переможця вказати свою адресу, номер телефону, координати найближчого відділення Нової пошти, а також оптимальний розмір футболки.

Юрій З. знову не залишає суперникам жодних шансів – першим надіслав правильні відповіді (12 березня, 22:05). Втішний приз (брелок-відкривачка) дістався Сергієві Дарвінському, лист від якого надійшов на пошту 12 березня о 23:45. Новачкам – щастить! Просимо пана Сергія написати свої координати.

Турнірна таблиця після 11 турів

*Приєднатися до конкурсу можна, починаючи з будь-якого туру

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Головною винагородою за перемогу в дебютному сезоні ЛЧ буде крутий рюкзак від Футбол 24. Сьогодні ставимо на кін фірмову парасольку за перемогу у турі і брелок для автора найшвидше надісланих правильних відповідей (за принципом "один брелок – в одні руки").

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до четверга, 8 квітня, включно).

3. Результати розіграшу – 9 квітня, у п'ятницю, о 21:00.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Святий гранд із чемпіонату Андорри. 6. Монстр на ринку футбольного (і не тільки) екіпірування. 10. Чемпіон Італії після Кальярі, але перед Наполі. 11. Аргентинський екс-голкіпер АЗ і Сампдорії. 12. Володар Кубка Іспанії міжвоєнного періоду. У фіналі прибили Барселону, до речі. 13. Український легіонер у золотій клітці. 14. Захисник збірної Англії 1980-х. 16. Бомбардир збірної Сенегалу "нульових". 17. Нападник Нафтовика-Укрнафти у Вищій лізі. 22. Іспанський тренер, найбільших успіхів досягнув із Сарагосою. 23. Хорватський клуб, колишнє Динамо. 25. Борець за виживання в одній із топ-ліг Європи. 26. Один із закордонних клубів у біографії голкіпера збірної України 90-х. 30. Помітний клуб Другої ліги кінця 90-х, до назви додав геометричний елемент. 34. Видатний нападник бразильського Васку да Гама, якому не було рівних на Кубку світу. 35. Один із суперників команди Сергія Крикуна. 36. Бразилець, який здобув із Лаціо втричі більше трофеїв, ніж у Ліверпулі. 37. Лідер Фредрікстада 2000-х, паралізований після жахливого зіткнення на полі з іншим гравцем. 38. Відомий італійський клуб, який впав у Серію D. 39. Місто, благословенне фіналом Кубка світу. 40. Згусток м’язів у складі збірної Іспанії. 41. Товстосум і головний авантюрист румунського футболу.

Вертикально: 1. Бронежилет древнього воїна. 2. Його пам’ятаємо, як Луа-Луа. 3. Чемпіон світу, легенда Нюрнберга. 4. Бунтував у Шахтарі задовго до Тайсона. 5. "Трутні" з Омонії (прізвисько). 7. Захисник київського Динамо початку 90-х. 8. Бомбардир Евертона 90-2000-х. Як його звали? 9. Свого часу – конкурент заробітчанина Годзюра у Тереку (ім’я). 15. Колишній голкіпер збірної Австрії, який понюхав пороху в АПЛ і Серії А. 16. Представник білоруського десанту у львівських Карпатах 2000-х. 18. Француз в обороні Мідлсбро позаминулого десятиліття. 19. Вихованець Аякса, новачок Ньюкасла у 2012-му. 20. Легенда Манчестер Сіті (як гравець) і Манчестер Юнайтед (як тренер). 21. Словаки, яких колись Дніпро бив. 24. Головний тренер, керманич. 27. Захисник Динамо і збірної України 90-х. 28. Документ про винахід. 29. Найкращий бомбардир Серії А кінця 80-х. 30. Нападник Баварії часів Баслера, Кана, Еффенберга. 31. Чудовий клуб, який вибив фаворита – московський Спартак – у кваліфікації Ліги чемпіонів 90-х. 32. Якщо пам’ятаєте Депортіво 2000-х, то й цього кіпера згадаєте без проблем. 33. Екс-хавбек київського Арсенала, донедавна бігав за Чайку у Другій лізі.

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