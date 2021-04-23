Інтернасьйонал у своїх соціальних мережах представив новачка – Тайсона. Екс-гравець Шахтаря виступатиме у Бразилії під 10 номером.

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Спершу 33-річний вінгер пройшов медогляд, а пізніше позував з футболкою "червоних" на фотосесії, кадри з якої були швидко опубліковані клубом. Опісля була прес-конференція, на якій Тайсон сказав багато теплих слів про стару і нову команди.

Зауважимо, Шахтар достроково припинив співпрацю з бразильцем, що дозволило йому офіційно повернутися в Інтернасьйонал 16 квітня. Все це сталось після кількатижневого бунту в Шахтарі, за який він провів загалом 299 матчів.

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