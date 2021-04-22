Легіонер Динамо на своїй сторінці в Інстаграм опублікував фото двох сімей – своєї і Тайсона, а також залишив текстове побажання для бразильця.

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"Ми бажаємо вам усього найкращого на новому етапі! Дякую за спільні спогади! Гарного повернення додому, друзі! Ми будемо сумувати за вами!" – написав Де Пена. Тайсон відповів на таку ґречність коментарем: "Дякую тобі, брате! Успіху тобі в усьому".

Нагадаємо, Тайсон перейшов у Шахтар у 2013 році і зіграв за "гірників" 299 матчів, забивши 56 голів. З донеччанами він шість разів ставав чемпіоном України, виграв п'ять Кубків і шість Суперкубків країни. Нещодавно бразилець розірвав контракт з українським клубом та став гравцем бразильського Інтернасьйонала.

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