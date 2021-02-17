На початку двотисячних уродженець Ріо стрімко увірвався в італійський футбол. Вихованець Фламенго в юному віці став чемпіоном світу U-17, після чого Інтер у 2001-му переманив Адріано в Серію А. За перспективного бомбардира міланці виклали 7 млн доларів США. Його часто порівнювали з легендарним співвітчизником Роналдо. Навіть зовнішньо обидва нападника були дещо схожими – манера гри, зачіска, схильність до зайвої ваги. Адріано навіть отримав знакове прізвисько "Імператор", але його правління, як у більшості правителів Давнього Риму, тривало лише кілька років.

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Старт був відмінним – Адріано гарматним ударом зі штрафного забив Реалу на останніх секундах товариського матчу, шокувавши Сантьяго Бернабеу. Але у тому Інтері ще були "Феномен" Роналду (хоч і травмований), Мохаммед Каллон, Нікола Вентола та Крістіан Вієрі, тому місця в команді для новачка не було. "Нерадзуррі" відправили нападника набиратися досвіду у Фіорентину (6 голів за півроку), а згодом Парма за 14,5 млн викупила половину прав на таранного форварда, зірка якого сходила на Апеннінах.

У складі Парми Адріано засяяв по-справжньому та став одним із найкращих снайперів чемпіонату, що в підсумку змусило Інтер викласти вже 24 млн задля повернення форварда. Сам Златан Ібрагімовіч згодом називав бразильця найкращим партнером в атаці – почути таке від егоїстичного шведа є неабияким визнанням. "Перед підписанням контракту з Інтером я сказав президенту, що хочу грати з Адріано. Він був справжнім звіром, який міг пробити з будь-якої позиції. Коли він був у формі, ніхто не міг відібрати м'яч", – зізнався Ібра в одному з інтерв'ю.

Період Адріано в Інтері співпав з гегемонією "нерадзуррі" в Італії – чотири Скудетто, два Кубка та два Суперкубка Італії. Його гармати боялися всі – той, хто опинявся на шляху м'яча після ударів бразильця з лівої, якщо і обходився без медичної допомоги, то, як мінімум, отримував слова підтримки від партнерів. Забивав Імператор і українським командам – донецькому Металургу у складі Парми в Кубку УЄФА, а також Шахтарю у Лізі чемпіонів (вже у футболці "нерадзуррі").

У складі збірної Бразилії Адріано виграв Копа Амеріка-2004 (на якому став найкращим бомбардиром), а також Кубок Конфедерацій. Але якраз у період розквіту Імператора сталася подія, яка докорінно змінила його життя – смерть батька, якому було лише 44. Це, як виявилося, стало початком кінця – бразилець впав у депресію і не придумав нічого кращого, ніж банально заливатися алкоголем. Психологи, допомога Інтера та одноклубників – все пішло намарно. Зрештою, Адріано повернувся у Бразилію, погравши за Сан-Паулу та Фламенго. Згодом була спроба відновити кар'єру в Ромі, але період у Вічному місті виявився дуже нетривалим – буквально кілька місяців, протягом яких форвард неодноразово порушував режим. У підсумку – прогнозований розрив контракту та остаточне повернення на батьківщину з нетривалим вояжем у США.

Він був одним із найбільших талантів своєї епохи, але його кар'єра футболіста завершилася занадто рано. Зараз Адріано живе у рідному Ріо-де-Жанейро. Писали, що колись знаменитий бомбардир скотився на таке дно, що через нестачу грошей змушений був переїхати у найкримінальніший район Ріо. Туди, куди бояться заходити правоохоронці. Туди, де панують самба та футбол. Туди, де діють свої закони. Туди, де конфлікти не вирішуться без жертв. Минулого року світ облетіли кадри, на яких підліток виводить п'янючого бразильця з фавел, а самому екс-нападнику приписували зв'язки з наркодилерами та продавцями зброї.

Tante cose le capisci dopo, forse.



Quanti video di Del Piero, Trezeguet e Nedved così?#Adriano pic.twitter.com/ldXdzcl4F3 — Fede_Spera (@Fede_Spera86) July 14, 2020

Щоправда, це зовсім не означає, що Адріано не отримує задоволення від життя. Не виключено, що зараз він почувається навіть краще, ніж тоді, коли п'ятнадцять років тому був на піку слави. Його історія – яскравий приклад того, як людина банально може пропити свій неординарний талант і втратити все. Але, схоже, Імператора це влаштовує, хоча він і визнає, що алкоголь неабияк вплинув на його футбольну кар'єру. Форвард, який аж ніяк не виглядає на 39 років, був зіркою в Італії, проте по-справжньому щасливим він почувається саме у Бразилії, нехай і практично без грошей. Ще дитиною він зумів вижити в умовах крайньої бідності та злочинності, ставши згодом європейською зіркою. Попри все, зараз його сім'я живе куди краще, ніж у дитинстві жив сам Адріано.

Зараз він знову у фавелах Віла Крузейро – там, де все починалося, але вже в зовсім іншому статусі. Колись він заробляв 100 тисяч євро за тиждень, але від них мало що залишилося. Можливо, грошей в Адріано дійсно не більше, ніж у середньостатистичної людини, однак він, як типовий бразилець, вміє насолоджуватися життям. Принаймні, активно веде свій Instagram, у якому має більше 6 мільйонів підписників, та регулярно постить фото з близькими, їжею та спиртним. Ну, куди ж без цього.

При цьому Адріано навіть заробляє на рекламі популярних алкогольних брендів у соцмережах, але про колишнє розкішне життя нагадують лише Rolex, масивний ланцюг на шиї та періодичні походеньки в ресторани. Проте, водночас бразилець є своїм і у кримінальних районах мегаполісу. Випити з бідними у фавелах чи поголити голову просто на вулиці? Та без проблем. Батько Адріано колись зазнав поранення в голову, яке з плином років і стало для нього фатальним. Але, схоже, це не лякає Імператора, який, вочевидь, таки оговтався від найбільшої трагедії в житті.

У цьому весь Адріано. "Я не святий. І я в житті неодноразово робив те, про що шкодую. Але найбільше мене хвилює, що коли справа стосується Адріано, то потрібно говорити лише про негативні речі. Це мене дуже засмучує. Так, я п'ю, ходжу в нічний клуб, але так роблять усі. Я не розумію, в чому проблема", – зізнавався сьогоднішній іменинник.

"Я не зміг витягнути Адріано з депресії – це моя найбільша поразка в кар'єрі". Від Імператора кальчо і збірної Бразилії – до повелителя фавел і головорізів