Интернасьонал в своих социальных сетях представил новичка – Тайсона. Экс-игрок Шахтера будет выступать в Бразилии под 10 номером.

Де Пена трогательно попрощался с Тайсоном, который покинул Украину

Сначала 33-летний вингер прошел медосмотр, а позже позировал с футболкой "красных" на фотосессии, кадры из которой были быстро опубликованы клубом. После была пресс-конференция, на которой Тайсон сказал много теплых слов о старой и новой командах.

Заметим, Шахтер досрочно прекратил сотрудничество с бразильцем, что позволило ему официально вернуться в Интернасьонал 16 апреля. Все это произошло после нескольконедельного бунта в Шахтере, за который он провел в общей сложности 299 матчей.

Імператор, який забивав українцям у Донецьку, втратив майже все – як живе колишня зірка після падіння на дно суспільства