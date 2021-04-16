Колишній півзахисник Шахтаря Тайсон став гравцем Інтернасьйонала, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

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33-річний футболіст виступатиме за нову команду протягом двох років. Офіційна презентація гравця відбудеться найближчими днями. Зауважимо, що саме до лав "колорадос" вінгер відчайдушно хотів перейти після припинення співпраці з Шахтарем.

Нагадаємо, Тайсон – вихованець Інтернасьйонала, за який і дебютував у дорослому футболі у 2008 році. Саме звідти у серпні 2010-го за 6,3 млн євро бразилець перебрався у харківський Металіст, а згодом у Шахтар.

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