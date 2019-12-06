Інтер у веселому матчі розписав нічию з Ромою – команда Фонсеки піднялася у зону Ліги чемпіонів

В рамках поєдинку 15-го туру Серії А Інтер та Рома продемонстрували прекрасний футбол, однак голів так і не забили.

Центральний матч 15-го туру Серії А розпочався досить динамічно. Обидві команди почергово володіли м'ячем, однак на старті першого тайму гострішим виглядав Інтер. Господарі могли відкрити рахунок вже на 6-й хвилині після обрізки Верету перед власним штрафним – Лукаку вирвався віч-на-віч з Міранте та пробив у лівий нижній кут, але голкіпер врятував Рому. "Вовки" одразу огризнулися пострілом Перотті метрів з 22-х – точно в руки Хандановічу.

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Поступово римляни почали вирівнювати хід зустрічі, хоча з атаками у Роми довгий час не складалося. Аж на 19-й хвилині гостям вдалося створити по-справжньому гольовий момент: Дзаньоло змістився у штрафний і метрів з 15-ти й вистрілив низом – Хандановіч парирував перед собою, однак одразу ж зафіксував "круглого" у руках. До середини тайму підопічні Паулу Фонсеки вже повністю захопили контроль над м'ячем, довівши володіння до 66%, однак загалом матч був більше про драйв, ніж про гостроту.

В останній третині першого тайму Інтер відвів гру з власної половини поля й створив низку небезпечних епізодів. Так, на 32-й хвилині Лаутаро Мартінес обігрався з Валеро та пробив з меж карного майданчика – трохи неточно. На 37-й пенальті вимагав Бірагі, однак після його падіння у штрафному арбітр наказав грати далі. Найкращий же шанс відзначитись господарі втратили на 44-й хвилині, коли Міранте під час удару від воріт викотив м'яч точно на Лукаку – Ромелу скинув його на Брозовіча, а той з мінімальної дистанції примудрився вистрілити вище воріт.

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Старт другого тайму відверто потішив. Вже на перших його секундах Коларов наважився на дальній постріл метрів з 30-ти, однак вийшло неточно; Інтер відповів за дві хвилини вриванням Весіно на правий край штрафного та ударом метрів з восьми у ближній кут – Міранте у блискучому стрибку врятував Рому. На 52-й же Лаутаро пробив з дистанції після передачі все того ж Весіно, але м'яч пролетів над поперечиною – "вовки" моментально огризнулися пострілом Дзаньоло метрів з 18-ти, після якого м'яч рикошетом вилетів на кутовий. Зрештою, після ударної десятихвилинки команди взяли деяку паузу в загостренні гри, хоча матч виглядав дуже динамічно.

У другій половині 60-х хвилин стався черговий спалах у матчі. Перший удар на 65-й хвилині з лінії штрафного завдав Бірагі, спрямувавши м'яч у притірку з лівою стійкою (щоправда, він відбувся після офсайду), а на 68-й шанс вивести Інтер уперед втратив Мартінес – Лаутаро увірвався на правий край карного майданчика й пробив, влучивши у руку Спінаццоли. "Нерадзуррі" вблагали про пенальті, однак "круглий" відскочив у верхню кінцівку від ноги захисника, тож рішення арбітра продовжувати гру було справедливим.

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Пауло Фонсека у відповідь на ці моменти кинув у бій Джеко, однак нічого, крім періодичної активності навколо чужого штрафного без загострення, "вовки" у середині другого тайму так і не створили. Втім, футболісти Інтера, попри більш наполегливі дії біля чужих воріт, чогось конкретного і небанального також не вигадали. 70-ті хвилини поєдинку відзначились лише фолами, біганиною та відсутністю конкретики в атакувальних діях.

У завершенні зустрічі Інтер більше зробив для того, щоб вирвати перемогу. Зокрема, на 83-й Лукаку ударом головою замикав подачу Бірагі з лівого флангу (неточно), а на 87-й Весіно прострілив на Мартінеса, якому залишалося влучити по воротах метрів з трьох – Рому від пропущеного голу врятував Манчіні. Вже у компенсований час Лаутаро замикав навіс на дальню стійку, але вийшло лише небезпечно скинути м'яч – ніхто не пішов на нього. "Нерадзурі" атакували до самого фінального свистка, але забити так і не змогли. Нічия.

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Таким чином, Інтер набрав 38 очок і відірвався від Ювентуса на два очки, однак у поточному турі туринці матимуть шанс повернути собі першу позицію. Рома, маючи 29 залікових балів у активі, піднялася на четверту сходинку в турнірній таблиці.

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