У чому Маліновський перевершує всіх – українець отримає новий шанс, або Як Аталанта залякує Шахтар 87-річним рекордом

Руслан Маліновський з великою імовірністю невдовзі повернеться у стартовий склад Аталанти. Гасперіні активно готується до матчу сезону, яким для бергамасків може стати виїзд до Шахтаря на бій у рамках 6-го туру Ліги чемпіонів.

Маліновський повертається. Руслан лише 1 раз вийшов у стартовому складі за останні 8 матчів "Богині" в усіх турнірах, награвши на вилучення, яке в експертних колах Італії визнали справедливим. Зараз, схоже, настає пора для нового шансу. Не так давно Гасперіні пояснив, у чому унікальність українського півзахисника в його команді. Лише екс-хавбек Зорі та Генка раз за разом пробує забити здалеку, натомість філософія всіх інших гравців Аталанти полягає в тому, щоб довести свої моменти до максимально близької дистанції для удару. Не дивно, що показник xG бергамасків майже завжди перевершує суперників, навіть тих титулованіших та багатших – поразка від Ювентуса стала просто символом, адже за очікуваними голами награли на впевнену перемогу (2,79:1,21).

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"Нерадзуррі" відстають від лідера Серії А на 12 балів, але за xPTS (очікувані очки) – уже тільки на 5. І за сумарною, і за середньою гостротою моментів хавбека збірної України випереджають відразу 8 партнерів. Серед них усі прямі та опосередковані конкуренти (Ілічіч, Гомес, Пашаліч). Маліновський відіграв 16 матчів у чемпіонаті Італії та ЛЧ, але лише 5 – в основі, а 3 повністю. Не виключено, що його головна проблема лежить у психологічній площині. Йому потрібно стабільно виходити з перших хвилин, аби зловити хвилю і розігратися. Замість цього Гасперіні пропонує виключно роль гравця ротації, ще й експериментуючи з його позицією і переміщеннями ближче до чужих воріт. У найкращій команді Італії всі зберегли свої місця і статус. Ніхто не випадає, тому в Руслана не має шансів відчути впевненість, яка була в Генку чи збірній України.

Потреба кожного разу лізти зі шкіри, аби відвоювати своє право стати основним, грає злий жарт. Маліновський найчастіше з усіх півзахисників Аталанти стріляє по воротах (у середньому 4,20 за 90 хвилин на полі, поступається тільки форвардам), але ефект досі нульовий – його єдиний гол прийшов завдяки пенальті, заробленому Ілічічем у матчі проти Манчестер Сіті. Українець залишається абсолютним лідером за середньою кількістю створених моментів для удару (3,19), однак жодного асисту – також різкий контраст з тим, що було в Бельгії (16 гольових у сезоні 2018/19) чи у відборі Євро-2020 (3). Причому середня гострота передач вища навіть у Шахова з Лечче. Інша проблема в тому, що Руслан може зіграти сильний матч сам по собі, але вся команда в цей же момент виглядає розібрано і здатна програти з непристойним рахунком.

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Так вони і живуть наразі. Українець сам по собі, Аталанта також в автономному режимі. Він ніби й не провалюється в жодному з матчів, але рідко дає впертому Гасперіні повну сатисфакцію. Коли ти не забиваєш/асистуєш, не робиш фундаментальної різниці на полі, залишаєшся у статусі одного з перших на заміні. У суботньому матчі з Вероною, схоже, ми знову побачимо Маліновського на не зовсім властивій йому позиції під нападниками. Шахтар – зараз головний мотив у налаштуваннях Гаспа, тому провідні італійські ЗМІ пророкують відпочинок лідерів.

La Gazzetta dello Sport вважає, що український футболіст замінить плеймейкера Гомеса в основі найближчого матчу Серії А. З одного боку це добре, адже вихід в основі дасть новий шанс зламати тягучу серію, а там і прорвати може. З іншого – ми навряд чи дуже побачимо його в ЛЧ, де провів аж 7 хвилин за попередні 2 тури. Вихід Маліновського у Брешії став доволі успішним. Саме він почав переможну гольову атаку, в іншому епізоді стійка завадила забити дебютний гол з гри. Та це все ще був гравець в тіні Ілічіча, Гомеса і навіть Пашаліча. Середній бал італійських ЗМІ (6,5) ставить його на 6-е місце в команді, а тіфозі "Богині", які раніше не скупилися на високі оцінки, розташували лише на 10-й позиції.

Calciomercato, намагаючись зрозуміти "справжню силу" майже 14-мільйонного півзахисника "нерадзуррі", днями блискуче описав ситуацію нашого гравця. "Аталанта – це ніби престижний університет з одним із найкращих італійських професорів (Гасперіні) та досвідченими студентами, яким за 28. Та є й такі, хто тільки цьогоріч записався на курси, і їм досі важко працювати. Насамперед це Маліновський – студент, який, незважаючи на свої великі здібності, ще не знайшов правильного методу навчання, щоб не відставати від своїх колег.

Він провів передсезонний період високого рівня, після якого були всі передумови, щоб грати провідну роль. Гарний виступ проти Манчестер Сіті з голом, але потім практично нічого. Чому так пішов на спад? Гасперіні вважає його треквартістою, а цю позицію закриває казковий Папу Гомес. Логічно думати, що Маліновський мав би бути другим плеймейкером після нього, даючи аргентинцю змогу перевести подих. Однак в ієрархії Гасперіні його перегнав навіть Пашаліч, якого раніше розглядали як простого півзахисника". Хорват, справді, в 6 разів більше за українця відзначався результативними діями у поточному сезоні. Забив Ман Сіті гол, що зберігає шанси вийти у плей-офф ЛЧ.

Поки Маліновський – фактично єдиний, хто бомбардує ворота здалеку (понад 3,86 спроби в середньому за 90 хвилин, найкращий результат у всьому чемпіонаті Італії), Маріо замикає передачі з меж воротарського. Та жодної трагедії в цьому нема – попереду ще мінімум півроку "навчального процесу". Той же Гомес не відразу став генієм, який дивовижно маневрує між позиціями на полі – сам Гасперіні зізнається, що Папу вже не розуміє, форвард він, півзахисник чи лівий вінгер, а що казати про суперників. Головний тренер Аталанти пояснив напередодні матчу з Вероною, що Маліновський не може часто грати саме через те, що в цій ролі є аргентинець, отже, іншого не дано, як призвичаїтися і давати максимум на позиції №10, а не 8.

А тим часом бергамаски творять нові рекорди в чемпіонаті Італії. За останні 3 роки вони розгромили 11 суперників на виїзді в Серії А. З 1929 по 2016 Аталанта виграла рівно стільки ж гостьових поєдинків з розривом у 3 та більше голів. Тобто команда Гасперіні зробила те, що всі попередні склади "Богині" за 87 років. Нагадаємо, матч з Шахтарем відбудеться саме на його полі. Тенденцію розкішної гри на виїзді "нерадзуррі" демонструють передусім в останніх сезонах СеріАлу – друга найкраща команда Італії в гостях, де остання поразка трапилася ще в лютому. Так, в ЛЧ трапилися незрозумілі розгроми від Динамо і Манчестер Сіті, але то було в першому колі, коли італійський клуб з роззявленим ротом приступав до дебюту в турнірі.

Зараз вони стали зрілішими, впевненішими, зник зайвий пієтет до суперника. Змушували Сіті відбиватися і тягнути час, спокійно переграли Загреб (з яким Шахтар вимучував нічиї в обох матчах), створивши моментів навіть на розгром. Та й у дивом програному першому двобої в Аталанти було вдвічі більше 100-відсоткових нагод, ніж у "гірників". Каштру зумів здивувати Гасперіні в попередній тактичній битві, але цієї середи, 11 грудня 2019 року, тренери можуть помінятися ролями. Обидва суперники змушені тільки перемагати, тому є всі підстави очікувати один з найцікавіших матчів останнього туру Ліги чемпіонів 2019/20.

Маліновський не прогресує в Аталанті – впертий Гасперіні, проблеми українця та сенсаційний інсайд щодо трансферу