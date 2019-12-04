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Лаутаро Мартінес може опинитися в Манчестер Сіті

21:04 152 Читать на русском
Лаутаро Мартінес може опинитися в Манчестер Сіті
Лаутаро Мартінес / LaPresse

Форвард міланського Інтера Лаутаро Мартінес потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Сіті.

"Містяни" зацікавлені в підписанні аргентинського нападника, повідомляє Calciomercato.

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Результативність Лаутаро вразила представників Сіті, який має проблеми в лінії атаки. Після травми Серхіо Агуеро керманич чемпіонів Англії Хосеп Гвардіола може сподіватися лише на нестабільного Габріела Жезуса. Раніше інтерес до 22-річного аргентинця приписували Барселоні. На Камп Ноу він може стати заміною ветерану Луїсу Суаресу.

У нинішньому сезоні Лаутаро Мартінес провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Інтер Інтер Трансфери Манчестер Сіті Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес
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