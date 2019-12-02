Екс-гравець Шахтаря викликав захоплення у своєму клубі знанням італійської

Хавбек збірної Вірменії Генріх Мхітарян продовжує приємно дивувати не лише на футбольному полі.

Півзахисник італійської Роми Генріх Мхітарян, після перемоги над Вероною у матчі 14-го туру Серії А (3:1), в якому йому вдалося відзначитися голом, здивував свій клуб знанням італійської мови. Після фінального свистка вірменський футболіст дав прес-службі "вовків" інтерв'ю італійською, продемонструвавши хороший рівень. Представники клубу були настільки вражені добротним знанням мови, що опублікували його у клубному Твіттері зі словами: "Генріх, ти вже говориш італійською?".

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Нагадаємо, Мхітарян перейшов у Рому з Арсенала на правах оренди на початку вересня цього року. Раніше він також виступав за вірменський Пюнік, донецькі Металург і Шахтар, дортмундську Боруссію та Манчестер Юнайтед. В Серії А Генріх встиг зіграти у 5 матчах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист.

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