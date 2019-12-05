Маротта спрогнозував переможця Серії А 2019/20

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта вважає, що чемпіоном Італії в цьому сезоні стане туринський Ювентус.

"Зараз лише чотирнадцятий тур, тому ми добре розуміємо, що виграти Серію А у першому сезоні буде важко. У Ювентуса є два дуже сильних склади. У них по два гравці на одну позицію.

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Думаю, вони знову стануть чемпіонами у цьому сезоні. У будь-якому випадку, я визнаю, що не очікував такого впливу Антоніо Конте на нашу команду", – наводить слова Маротти видання Football Italia.

Нагадаємо, після 14 турів Серії А Інтер очолює турнірну таблицю італійської першості. В активі міланського клубу 37 очок і він на один пункт випереджає туринський Ювентус.

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