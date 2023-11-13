"Я читав, що Атлетіко цікавиться Довбиком. Я не знаю щодо мадридців, але знаю точно про міланський Інтер. Вони давно стежать за Артемом, і ще влітку розглядали можливість його підписання.

Довбик потрапив у сферу інтересів Мілана – "новий Шевченко" має стати спадкоємцем Жиру

Але вони вибрали опцію не витрачати гроші й підписали Маркуса Тюрама вільним агентом, взяли в оренду в Болоньї Арнаутовіча – форвардів приблизно одного формату з Довбиком.

Те, що Довбик у шорт-листі Інтера – я знаю точно. І що вони розглядають можливість його підписання наступного літа – у мене теж є така інформація. І для Довбика це теж виставка. Жирона – клуб, який не затримує в себе футболістів. Вони їх продають і коштом цього живуть", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро, однак каталонці заявили, що готові розглядати пропозиції щодо українця від 30 мільйонів євро.

Довбик – "мазило", Циганкова носять на руках, а Лунін створює проблеми Анчелотті