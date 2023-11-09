Іспанські ЗМІ заявляють, що Артем Довбик вже найближчим часом може змінити клуб у Ла Лізі.

Український форвард Артем Довбик потужно почав сезон у Жироні, чим зацікавив одного з грандів Ла Ліги – на футболіста претендує мадридський Атлетіко. Про це пише El Gol Digital.

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За даними джерела, "матрацники" активно слідкують за 26-річним форвардом після його вдалого дебюту в Ла Лізі.

Зазначається, що Жирона готова розглядати пропозиції від 30 мільйонів євро. Як відомо, Довбик перебрався в каталонський клуб влітку за 8 мільйонів євро.

До слова, після 12-ти турів Жирона лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на 2 очки. В активі Довбика 12 матчів в нинішньому сезоні, де він забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

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