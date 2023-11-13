Форвард каталонської Жирони Артем Довбик продовжує розривати Ла Лігу. Український нападник уже впритул наблизився за кількістю результативних дій до зірки Реала Джуда Беллінгема – у екс-гравця СК Дніпро-1 на балансі 7 голів і 4 асисти, у британця – 10 м'ячів та 2 гольові паси. На фоні вдалих виступів Довбика, у персі з'явилися чутки про зацікавленість італійського Мілана, який шукає заміну Олів'є Жиру.

Допоміг в останньому матчі здобути перемогу жирондинцям і Віктор Циганков, який записав до свого доробку черговий асист. Ще один наш представник Ла Ліги – Андрій Лунін – провів успішний матч за Реал проти Валенсії (5:1). Про феєрію українців, вердикт суворої іспанської преси і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

Жирона закріпилася на вершині Ла Ліги – Довбик і Циганков організували вольову перемогу над Райо Вальєкано