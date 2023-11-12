Форвард Жирони Артем Довбик зацікавив Мілан, повідомляє Spazio Milan.

Асист Циганкова та гол Довбика у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Жирона

За інформацією джерела, українець має стати спадкоємцем Олів'є Жиру – контракт 37-річного француза завершується в кінці сезону. У клубі робили ставку на Ноа Окафора та Луку Йовіча, яких підписали у літнє трансферне вікно, але рівень швейцарця і серба не влаштовують "россонері".

Зазначається, що одним з головних кандидатів на підсилення атаки Мілана є саме Довбик, якого назвали "новим Шевченком". У клубі розуміють, що трансфер українця обійдеться щонайменше у 20 млн євро, але готові поборотися за результативного форварда.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Артема з боку Інтера та Атлетіко Мадрид, а Жирона готова розглядати пропозиції щодо українця від 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.

Жирона закріпилася на вершині Ла Ліги – Довбик і Циганков організували вольову перемогу над Райо Вальєкано