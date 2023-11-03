Інтер пильно стежить за виступами 26-річного нападника Жирони, інформує Fichajes.net.

Курйозний асист Довбика вирішує все: відео голів і огляд матчу Сан-Роке – Жирона – 1:2

Після втрати Лукаку та Джеко міланці залишились з обмеженим вибором в атакувальній ланці. Фіналіст ЛЧ екстрено підписав Арнаутовіча та Алексіса, яким до кінця сезону стукне 35 років. Інтер наступного літа планує освіжити напад молодшим форвардом з перспективою розвитку.

Довбик цілком вписується у цей профіль. Українець дуже швидко адаптувався в Жироні, оформивши 5 голів та 3 асисти за 12 матчів. Transfermarkt оцінює Артема у 15 млн євро.

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