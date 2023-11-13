"Я читал, что Атлетико интересуется Довбиком. Я не знаю насчет мадридцев, но знаю точно про миланский Интер. Они давно следят за Артемом, и еще летом рассматривали возможность его подписания.

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Но они выбрали опцию не тратить деньги и подписали Маркуса Тюрама свободным агентом, взяли в аренду у Болоньи Арнаутовича – форвардов примерно одного формата с Довбиком.

То, что Довбик в шорт-листе Интера – я знаю точно. И что они рассматривают возможность его подписания следующим летом – у меня тоже есть такая информация. И для Довбика это тоже выставка. Жирона – клуб, который не задерживает у себя футболистов. Они их продают и за счет этого живут", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро, однако каталонцы заявили, что готовы рассматривать предложения по украинцу от 30 миллионов евро.

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