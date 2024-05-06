"Вітор Роке не покине Барсу на правах оренди. Якщо він піде, це буде постійний трансфер. Хаві ніколи не спілкувався з ним, і я не розумію цієї ситуації. Це неправильно.

Роке повинен більше працювати та чекати нагоди, але було багато ігор, у яких він міг мати хвилини. Втім, він їх не отримує! Вітор дуже хоче показати свої можливості. У Барселоні є багато журналістів, які говорять нелогічні речі, дають погані цифри та говорять неправду. Все це не допомагає.

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Подивіться, що сталося з Вінісіусом у Реалі. Йому знадобилося 2 з половиною сезони, щоб почати грати там. Тут, у Барселоні, за 2 місяці створюється хаос, і люди хочуть убити Роке замість допомоги...

Якщо Барса не дасть шанс Вітору, нам доведеться поговорити з клубом, щоб знайти рішення. Відправлення в оренду може нашкодити йому. Його кар'єра може опинитися під великою небезпекою, якщо його віддадуть в оренду.

Найкраще для Вітора Роке – залишитися в Барселоні, але якщо це неможливо, ми будемо працювати над тим, щоб він пішов назавжди! Ми з Вітором вирішили приєднатися до Барселони, хоча інші клуби пропонували удвічі більше. Ми щасливі в Барселоні і хочемо продовжувати. Якщо це неможливо, ми зустрінемося з президентом і Деку, щоб знайти рішення, яке буде корисним для всіх сторін.

Я не розумію! Хаві давав шанси Ферміну, Кубарсі та Ламіну, а Роке не дав. Вітор обрав Барсу, бо дуже хотів грати за цей клуб. Ми це доведемо, і я впевнений, що Роке буде чудовим гравцем. Але якщо йому не дадуть шансу, нам доведеться шукати інший шлях", – наводить слова Курі Barca Universal.

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