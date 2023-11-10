"Іноді спілкуюсь з Тимощуком": Луческу радіє успіхам Зеніта та чекає повернення Росії в єврокубки
Колишній тренер Динамо і Шахтаря Мірча Луческу дав скандальне інтерв'ю російським ЗМІ.
"Я тішуся успіхами Сємака (нинішній тренер Зеніта). У нього чудово виходить! Шкода, що така чудова команда не може виступати в єврокубках через цю ситуацію.
"Я поважаю всі країни": Луческу заговорив про продовження кар'єри на Росії
Сподіваюся, що скоро все закінчиться, Росія повернеться до виступу в Європі, загалом усе прийде в норму. Іноді спілкуюсь із Тимощуком.З теплотою згадую той час, коли тренував Зеніт", – цитують Луческу російські ЗМІ.
Нещодавно Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера київського Динамо, але заявив, що не планує завершувати тренерську кар'єру найближчим часом.
Нагадаємо, після відходу з Динамо румуна одразу ж почали сватати у різні клуби – зокрема, з'явились чутки про Бешикташ та Динамо Бухарест.
"Бай-бай, Луческу!": чому Суркіс вже й не сподівався, а падіння Динамо продовжиться – холодне прощання з легендою