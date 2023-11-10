"Я тішуся успіхами Сємака (нинішній тренер Зеніта). У нього чудово виходить! Шкода, що така чудова команда не може виступати в єврокубках через цю ситуацію.

"Я поважаю всі країни": Луческу заговорив про продовження кар'єри на Росії

Сподіваюся, що скоро все закінчиться, Росія повернеться до виступу в Європі, загалом усе прийде в норму. Іноді спілкуюсь із Тимощуком.З теплотою згадую той час, коли тренував Зеніт", – цитують Луческу російські ЗМІ.

Нещодавно Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера київського Динамо, але заявив, що не планує завершувати тренерську кар'єру найближчим часом.

Нагадаємо, після відходу з Динамо румуна одразу ж почали сватати у різні клуби – зокрема, з'явились чутки про Бешикташ та Динамо Бухарест.

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