"Я радуюсь успехам Семака (нынешний тренер Зенита). У него отлично получается! Жаль, что такая замечательная команда не может выступать в еврокубках из-за этой ситуации.

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Надеюсь, что скоро все закончится, Россия вернется к выступлению в Европе, в общем, все придет в норму. Иногда общаюсь с Тимощуком. С теплотой вспоминаю то время, когда тренировал Зенит", – цитируют Луческу российские СМИ.

Недавно Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского Динамо, но заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру в ближайшее время.

Напомним, после ухода из Динамо румына сразу же начали сватать в разные клубы – в частности, появились слухи о Бешикташе и Динамо Бухарест.

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