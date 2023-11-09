Колишній тренер київського Динамо Мірча Луческу не виключив варіанту з можливим працевлаштуванням в РФ.

Нещодавно Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера київського Динамо, але заявив, що не планує завершувати тренерську кар'єру найближчим часом.

"Тривають перемовини": у Луческу з'явився неочікуваний варіант продовження кар'єри закордоном

– Чи можливо тепер побачити вас у Росії?

– Минуло зовсім небагато часу відтоді, як я пішов із клубу, за місяць ситуація з майбутнім стане зрозумілішою. Можу сказати, що я поважаю всі країни", – сказав Мірча в коментарі російським ЗМІ.

Нагадаємо, після відходу з Динамо румуна одразу ж почали сватати у різні клуби – зокрема, з'явились чутки про Бешикташ та Динамо Бухарест.

"Бай-бай, Луческу!": чому Суркіс вже й не сподівався, а падіння Динамо продовжиться – холодне прощання з легендою