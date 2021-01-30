"У Коваленка непогані перспективи в Аталанті. На прикладі Маліновського видно, що українці при бажанні можуть адаптуватися в чемпіонаті Італії. Вітя молодий і перспективний гравець.

Трансфер Коваленка в Аталанту може затягнутись – італійський ЗМІ розкрив причину

Після успішної Ліги чемпіонів, коли він тільки починав грати за першу команду Шахтаря, у нього були інші пропозиції з-за кордону, але не все вийшло так, як йому хотілося. Я вважаю, що зараз все у нього може вийти.

Які якості Коваленка переконали Аталанту? Я думаю, що працездатність і футбольний інтелект. Він у нього є, але хейт в Україні впливав на гравця. Його проблеми були пов'язані не з невмінням грати в футбол – в футбол Коваленко грати вміє, просто були моменти, які йому завадили. Це хейт, ставлення до нього.

Якщо Аталанта його бере, то вони розуміють, що можливий хейт вони можуть нівелювати взаємовідносинами всередині клубу", – цитує Худжамова Tribuna.com.

Зауважимо, авторитетні ЗМІ повідомляють, що Коваленко незабаром стане гравцем клубу із Бергамо. Контракт з Аталантою нібито буде розрахований до 2025 року, а Шахтар отримає за хавбека 1 млн євро.

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