Для Маліновського Кубок Італії все більше стає "своїм" турніром. Минулого сезону він відіграв повний матч проти Фіорентини. Так, Аталанта поступилася (1:2) і вилетіла, але українець відзначився результативною передачею. У нинішній кампанії Копа залишається чи не єдиним змаганням, де Руслану гарантоване місце у стартовому складі. Він плідно відіграв проти Кальярі, а вчора забив у ворота Лаціо.

Маліновський забив дебютний м'яч у Кубку Італії – відео гола у ворота Лаціо

Це дебютний м'яч для Маліновського у Кубку Італії. Забив він його у важливий момент, коли цього потребували і футболіст, і його команда. Для Аталанти все зрозуміло – на той момент команда поступалася у рахунку і хотіла якомога швидше вирівняти становище. Для Руслана теж все складалося не ідеально, але гол додав йому впевненості та рішучості змінити ситуацію. Якби не вилучення у складі бергамасків, були всі шанси провести черговий повний матч. Детальніше про поєдинок читайте у нашому звіті.

За майже годину ігрового часу Маліновський встиг не лише забити гол, а й отримати жовту картку. Саме з подібних контрастів складався його виступ. Для італійської преси результативна дія важливіша, хоча знайшлися й такі, що не втратили шансу покритикувати українця.

Розпочнемо з авторитетної La Gazzetta dello Sport. Журналісти культового видання поставили Маліновському посередні 6 балів. Відразу 9 гравців Аталанти награли на кращі цифри, а гіршу оцінку отримав лише Паломіно, який залишив команду в меншості. "Яка потужна ліва (нога. – прим.). Опинився абсолютно вільним перед воротами. Цього разу не помиляється", – пише газета.

Гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Лаціо – 3:2

Натомість Calciomercato не пошкодувало для нашого земляка 7-ми балів. Більше отримав лише один гравець серед тих, хто вчора виходив на поле. Ним став центрбек Лаціо Франческо Ачербі. "Знову у сітку. Вирівняв становище після гола Ачербі. Переконливі аргументи", – це про Руслана.

Абсолютно ідентична ситуація з оцінками від TuttuMercatoWeb. Журналісти видання хвалять Маліновського за гол, але водночас знайшли ложку дьогтю: "Докладав трохи менше зусиль, ніж у попередніх поєдинках. Намагався завжди бути доступним для передач партнерів. Після втраченої нагоди в Удіне цього разу не помилився з рішенням".

Італійська редакція Еurosport була доволі лояльною, поставивши відразу шістьом гравцям Аталанти 6,5 – серед них і Маліновський. Лише Крістіан Ромеро отримав "сімку". "Дуже жвавий, постійно націлений на те, аби зробити свій внесок. Коли м'яч опиняється під його лівою, щоб зробити рахунок 2:2, він не змушує на довго чекати і відправляє його в сітку", – це компліменти для українця.

Захоплюється грою Руслана і CalcioDangolo: "Найактивніший гравець атаки. Його переміщення тримали захисників Лаціо у постійній напрузі. При першій же нагоді він одним дотиком відправляє м'яч у ціль". Оцінка – 6,5 (вище на дві команди отримав лише все той же Ачербі).

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Видання Sport Mediaset окремо оцінює гру лише найяскравіших футболістів поєдинку, або тих, хто відверто провалився. Маліновського серед них не виявилося. Оцінка 6,5 і згадка в основному тексті про взаємодію з Луїсом Мурієлем, яка завершилася важливим голом.

Журналісти 90 minut називають українця в когорті найкращих гравців матчу. У складі Аталанти 7 балів отримали лише автори голів та Крістіан Ромеро. "Маліновський став справжнім випробуванням для захисників Лаціо. Його переміщення поміж лініями так і не вдалося взяти під контроль".

Дуже контроверсійні думки у локальних видань – від вершини до найнижчих балів. Звісно, журналістів із Бергамо можна звинуватити у завищених очікуваннях, але саме вони стежать за своєю командою набагато уважніше, ніж їхні колеги з національних газет та порталів. Зокрема Bergamo&Sport ставить високі 7 балів: "Розкрився після серії матчів, які можна було провести краще. Лівою поцілив у самісінький кут і повернув "Богиню" у гру".

Bergamo News підтвердило неформальний статус найбільш скептичного видання, поставивши Малновському, як, до речі, й Міранчуку, лише 5,5. У найгіршого Паломіно – 5. "Руслан мусить доводити, що гідний грати за Аталанту. Крім гола, де він не міг помилитися, більше нічим не запам'ятався".

А от CalcioAtalanta сьогодні не поскупилася – 7 балів (вище лише у Ромеро). "Його жовта картка залишає деякі сумніви. Таких контрастів, як в епізоді з Ескаланте, можна відшукати принаймні з десяток за усю гру. Велика заслуга Маліновського у тому, що він зрівняв рахунок. Точний і потужний шульга повернув свою команду в гру".

На думку Tutto Atalanta, Руслан також був одним із найкращих: "Ставав кращим упродовж матчу після невиразного старту. Браво за гол у ворота "б'янкочелесті". Цей м'яч дарує Маліновському моральне піднесення і робить його гру достатньо ефективною". Оцінка – 7.

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