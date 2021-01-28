Маліновський забив гол, але не позбувся контрастів – італійська преса хвалить українця за гру проти Лаціо
Аталанта пройшла Лаціо у чвертьфіналі Кубка Італії. "Футбол 24" зібрав реакцію та оцінки апеннінських ЗМІ для Руслана Маліновського.
Для Маліновського Кубок Італії все більше стає "своїм" турніром. Минулого сезону він відіграв повний матч проти Фіорентини. Так, Аталанта поступилася (1:2) і вилетіла, але українець відзначився результативною передачею. У нинішній кампанії Копа залишається чи не єдиним змаганням, де Руслану гарантоване місце у стартовому складі. Він плідно відіграв проти Кальярі, а вчора забив у ворота Лаціо.
Маліновський забив дебютний м'яч у Кубку Італії – відео гола у ворота Лаціо
Це дебютний м'яч для Маліновського у Кубку Італії. Забив він його у важливий момент, коли цього потребували і футболіст, і його команда. Для Аталанти все зрозуміло – на той момент команда поступалася у рахунку і хотіла якомога швидше вирівняти становище. Для Руслана теж все складалося не ідеально, але гол додав йому впевненості та рішучості змінити ситуацію. Якби не вилучення у складі бергамасків, були всі шанси провести черговий повний матч. Детальніше про поєдинок читайте у нашому звіті.
За майже годину ігрового часу Маліновський встиг не лише забити гол, а й отримати жовту картку. Саме з подібних контрастів складався його виступ. Для італійської преси результативна дія важливіша, хоча знайшлися й такі, що не втратили шансу покритикувати українця.
Розпочнемо з авторитетної La Gazzetta dello Sport. Журналісти культового видання поставили Маліновському посередні 6 балів. Відразу 9 гравців Аталанти награли на кращі цифри, а гіршу оцінку отримав лише Паломіно, який залишив команду в меншості. "Яка потужна ліва (нога. – прим.). Опинився абсолютно вільним перед воротами. Цього разу не помиляється", – пише газета.
Гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Лаціо – 3:2
Натомість Calciomercato не пошкодувало для нашого земляка 7-ми балів. Більше отримав лише один гравець серед тих, хто вчора виходив на поле. Ним став центрбек Лаціо Франческо Ачербі. "Знову у сітку. Вирівняв становище після гола Ачербі. Переконливі аргументи", – це про Руслана.
Абсолютно ідентична ситуація з оцінками від TuttuMercatoWeb. Журналісти видання хвалять Маліновського за гол, але водночас знайшли ложку дьогтю: "Докладав трохи менше зусиль, ніж у попередніх поєдинках. Намагався завжди бути доступним для передач партнерів. Після втраченої нагоди в Удіне цього разу не помилився з рішенням".
Італійська редакція Еurosport була доволі лояльною, поставивши відразу шістьом гравцям Аталанти 6,5 – серед них і Маліновський. Лише Крістіан Ромеро отримав "сімку". "Дуже жвавий, постійно націлений на те, аби зробити свій внесок. Коли м'яч опиняється під його лівою, щоб зробити рахунок 2:2, він не змушує на довго чекати і відправляє його в сітку", – це компліменти для українця.
Захоплюється грою Руслана і CalcioDangolo: "Найактивніший гравець атаки. Його переміщення тримали захисників Лаціо у постійній напрузі. При першій же нагоді він одним дотиком відправляє м'яч у ціль". Оцінка – 6,5 (вище на дві команди отримав лише все той же Ачербі).
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Видання Sport Mediaset окремо оцінює гру лише найяскравіших футболістів поєдинку, або тих, хто відверто провалився. Маліновського серед них не виявилося. Оцінка 6,5 і згадка в основному тексті про взаємодію з Луїсом Мурієлем, яка завершилася важливим голом.
Журналісти 90 minut називають українця в когорті найкращих гравців матчу. У складі Аталанти 7 балів отримали лише автори голів та Крістіан Ромеро. "Маліновський став справжнім випробуванням для захисників Лаціо. Його переміщення поміж лініями так і не вдалося взяти під контроль".
Дуже контроверсійні думки у локальних видань – від вершини до найнижчих балів. Звісно, журналістів із Бергамо можна звинуватити у завищених очікуваннях, але саме вони стежать за своєю командою набагато уважніше, ніж їхні колеги з національних газет та порталів. Зокрема Bergamo&Sport ставить високі 7 балів: "Розкрився після серії матчів, які можна було провести краще. Лівою поцілив у самісінький кут і повернув "Богиню" у гру".
Bergamo News підтвердило неформальний статус найбільш скептичного видання, поставивши Малновському, як, до речі, й Міранчуку, лише 5,5. У найгіршого Паломіно – 5. "Руслан мусить доводити, що гідний грати за Аталанту. Крім гола, де він не міг помилитися, більше нічим не запам'ятався".
А от CalcioAtalanta сьогодні не поскупилася – 7 балів (вище лише у Ромеро). "Його жовта картка залишає деякі сумніви. Таких контрастів, як в епізоді з Ескаланте, можна відшукати принаймні з десяток за усю гру. Велика заслуга Маліновського у тому, що він зрівняв рахунок. Точний і потужний шульга повернув свою команду в гру".
На думку Tutto Atalanta, Руслан також був одним із найкращих: "Ставав кращим упродовж матчу після невиразного старту. Браво за гол у ворота "б'янкочелесті". Цей м'яч дарує Маліновському моральне піднесення і робить його гру достатньо ефективною". Оцінка – 7.
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