"У Коваленко неплохие перспективы в Аталанте. На примере Малиновского видно, что украинцы могут при желании адаптироваться в чемпионате Италии. Витя молодой и перспективный игрок.

Трансфер Коваленко в Аталанту может затянуться – итальянское СМИ раскрыло причину

После успешной Лиги чемпионов, когда он только начинал играть за первую команду Шахтера, у него были другие предложения из-за границы, но не все получилось так, как ему хотелось. Я считаю, что сейчас все у него может получиться.

Какие качества Коваленко убедили Аталанту? Я думаю, что работоспособность и футбольный интеллект. Он у него есть, но хейт в Украине влиял на игрока. Его проблемы были связаны не с неумением играть в футбол – в футбол Коваленко играть умеет, просто были моменты, которые ему помешали. Это хейт, отношение к нему.

Если Аталанта его берет, то они понимают, что возможный хейт они могут нивелировать взаимоотношениями внутри клуба", – цитирует Худжамова Tribuna.com.

Заметим, авторитетные СМИ сообщают, что Коваленко вскоре станет игроком клуба из Бергамо. Контракт с Аталантой якобы будет рассчитан до 2025 года, а Шахтер получит за хавбека 1 млн евро.

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